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Bokser Veljko Ražnatović već neko vreme uspešno kombinuje profesionalnu karijeru sa životom na selu i poslovima u poljoprivredi. U Titelu je, pored farme svinja koju već ima, uredio i privatnu ergelu, a na imanju je napravio i mini hipodrom.

Foto: Preent Screen

Prostrano imanje, koje se nalazi u blizini porodične kuće koju je dobio u miraz, za Veljka predstavlja svojevrsni beg od gradske gužve, ali i mesto na kojem razvija porodični biznis. Konji su postali deo njegovog svakodnevnog života, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, Veljko sa velikim zadovoljstvom provodi vreme na imanju.

Čitav prostor je ograđen, a dodatnu sigurnost pružaju četiri velika psa čuvara. Na imanju se nalazi nekoliko novoizgrađenih štala za konje koje je bokser nedavno nabavio, dok je poseban deo prostora uređen kao privatni mini hipodrom.

Pažnju privlači i natpis "S verom u Boga“ koji se nalazi na jednoj od štala, što dodatno daje lični pečat celom imanju.

00:21 Veljko Ražnatović pokazao imanje u Titelu Izvor: instagram/ac3isb4ck

Veljko je nedavno rano ujutru obišao svoje imanje, a prizorima iz svog seoskog života pohvalio se i pratiocima na društvenim mrežama. Tom prilikom snimio je konje koje drži na svom imanju i pokazao deo prostora koji mu, osim poslovnih obaveza, očigledno predstavlja i mesto za odmor i uživanje.

Dok se u ringu priprema za nove sportske izazove, Ražnatović očigledno ne zapostavlja ni život van boksa, pa sve više vremena ulaže u imanje i životinje koje je odabrao da uzgaja.

Dobio plac na miraz

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović uživa na planini Foto: Printscreen Instagram

U sklopu farme, nalazi se i Ražnatovićevi privatni mini hipodrom, nekoliko štala za konje koje je nedavno pazario.

Ono što je najupečatljivije na farmi, jeste i veliki natpis koji je Veljko zakačio na na štalu, "S verom u Boga".

Čitavo imanje je ograđeno, a na imanju se nalaze i četiri velika psa, koji su verovatno čuvari.

Otkrio kako izgleda njegov život na selu

Iako retko govori o privatnom životu, on je sada otkrio kako izgleda njegov život na selu.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam u reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, Balkan boxing 11 Foto: Jovana Kala Božić, Dusan Milenkovic/ATAImages

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u "Laganom potkastu".