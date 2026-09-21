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Da je živ, Darko Radovanović danas bi napunio 51 godinu. Pevač čiji je život prerano prekinut u saobraćajnoj nesreći 11. juna 2011. godine ostavio je iza sebe pesme koje publika i danas pamti, ali i porodicu, prijatelje i kolege koji ga nisu zaboravili.

Njegove hitove „Da mi je“, „Dukat“, „Vreme da se rastaje“, "E, moja ti" i duet sa Ivanom Selakov "Ako je do mene" publika i dalje sluša, a kolege ih pevaju na nastupima.

Radovanović je rođen 21. septembra 1975. godine u Novom Sadu. Kada je imao samo dva meseca, njegova porodica preselila se u Žepče u Bosni i Hercegovini, a potom su život nastavili u Stublinama kod Obrenovca. Upravo je tamo još kao dečak pokazao da je muzika njegov veliki talenat.

Prve uspehe ostvario je tokom osnovne škole. Kao učenik drugog razreda osvojio je prvo mesto na Republičkom takmičenju školskih horova, gde je proglašen za najboljeg i najmlađeg solistu. Ubrzo je usledilo još jedno priznanje – na takmičenju izvođača izvornih narodnih pesama u Kragujevcu osvojio je prvo mesto van konkurencije, i to kao najmlađi takmičar.

Sa prijateljima je osnovao rok grupu „Nebeski jahači“, ali ona nije opstala. Ipak, Radovanović nije odustao od svoje želje da se bavi muzikom.

1/7 Vidi galeriju Darko Radovanović Foto: Privatna Arhiva

Nakon srednje škole upisao je Fakultet fizičke kulture u Beogradu, ali ga je ljubav prema muzici odvela na scenu. Godine 1999. priključio se grupi „Cvaka cvak“, kasnije poznatoj kao „Mega Miks bend“, sa kojom je nastupao pet godina.

Samostalnu karijeru započeo je 2003. godine. Njegov prvi solo nastup bio je na Beoviziji gde je učestvovao sa pesmom „Stidim se“. Na istom festivalu nastupao je i naredne godine naredne godine s numerom „Prijatelji moji brinu“. Prvi samostalni album objavio je 2005. godine, a potom su usledila izdanja „Dosije“ iz 2007. i „Dukat“ iz 2010. godine.

Tragedija koja je prekinula sve

Radovanovićev život tragično je okončan 11. juna 2011. godine. Pevač i njegov menadžer Aleksandar Milošević poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada se mercedes u kojem su oni bili sudario sa drugim vozilom, a potom završio pod šleperom. Darko je imao samo 36 godina.

Iza sebe je ostavio suprugu Maju i ćerku Laru, koja je dan nakon tragedije napunila tri godine. Njegovi roditelji godinama su govorili o tome koliko im je teško palo da nastave život bez sina, a posebno su isticali koliko im znači unuka Lara, koja je, kako su govorili, nasledila očevu ljubav prema muzici i svira klavir. Primećivali su i veliku fizičku sličnost između nje i Darka.

Njegov otac Vidoje svojevremeno je, povodom desete godišnjice sinove smrti, govorio o bolu koji ni posle toliko godina nije prestao.

1/11 Vidi galeriju Darko Radovanović Foto: Damir Dervišagić, Nebojša Mandić

„Nisam verovao da mogu da preguram ni nedelju dana kada nas je Darko napustio, a evo prođe 10 godina. Drže nas u životu naše unuke, i to nam mnogo znači. Posebno kad vidim Laru. Išli smo godinama svake subote, ali više nisam u mogućnosti da idem stalno zbog zdravlja. Sad se vidimo četiri-pet puta godišnje i redovno preko video-poziva. Moramo živeti, nema nam druge. Stalno sanjam sina, svako drugo-treće veče, bili smo jako vezani. Bio je izvanredan sin, otac i suprug. Svi su ga voleli“, rekao je tada Darkov otac Vidoje, koji je preminuo pre nekoliko godina.

Godinu dana kućnog zatvora

Porodicu je dodatno pogodila odluka suda da osoba odgovorna za izazivanje nesreće bude kažnjena jednogodišnjim kućnim zatvorom. Vidoje je tada govorio i o razočaranju porodice zbog toga što im se osuđeni, kako je naveo, nikada nije javio niti izrazio saučešće.

„Osuđen je na godinu dana nanogice. To je strašno. Maja je rekla da je na taj dan, kad je čula presudu, Darko nastradao drugi put. Mnogo nas je to pogodilo, nikad nas taj čovek nije ni pozvao. Darko je spavao, u snu nas je napustio. Vratna aorta mu je bila presečena, nije mu bilo spasa“, poručio je Vidoje.

Posebno potresne detalje o danu kada je Darko izgubio život svojevremeno je za Kurir ispričao njegov kum Milan Mitković. On je tada sa Darkovom suprugom bio na svadbi, i to upravo u restoranu u kojem su se njih dvoje ranije upoznali. Dok mu je Maja pričala o njihovom susretu, počeli su da stižu pozivi novinara koji su mu izjavljivali saučešće. U prvi mah pomislio je da je reč o lažnoj informaciji, ali se ubrzo suočio sa najtežom istinom.

Foto: Printscreen YouTube

Darkova majka Stana ranije je isticala i da porodica nije ostala bez podrške svih njegovih kolega. Među onima koji su nastavili da budu u kontaktu sa njima navela je Ivanu Selakov, Slađu Alegro i Pantu iz „Mega miks benda“.

Iako je od njegove smrti prošlo 15 godina, Radovanovićev glas i pesme i dalje žive među publikom. Na njegov rođendan, 21. septembra, sećanje na pevača posebno oživi, a iza njegovog kratkog, ali zapaženog muzičkog puta ostale su pesme koje nisu pale u zaborav.

Njegove kolege su se prošle godine na njegov 50. rođendan okupile i u Obrenovcu održale koncert u njegovu čast.