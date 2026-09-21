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Svetlana Ceca Ražnatović još tokom srednjoškolskih dana živela je u rodnoj Žitorađi i tada nije ni slutila da će uskoro započeti život u Beogradu. Ipak, pre nego što je postala punoletna, kupila je stan na Banovom brdu, a nakon velikog uspeha koji je ostvarila albumima počela je ozbiljnije da ulaže u nekretnine.

Foto: Kurir

Album "Pustite me da ga vidim“ iz 1990. godine prodat je u čak 350.000 primeraka, dok je naredne godine „Babaroga“ postigla ogroman uspeh i dodatno učvrstila Cecinu poziciju na estradi. Tada je odlučila da zarađeni novac uloži u nekretnine.

Međutim, dok je stan na Banovom brdu bio u procesu renoviranja, Ceca je sa prijateljicom Dragicom počela da živi u srcu Vračara. Upravo u toj zgradi na četvrtom spratu i danas se nalazi stan u kojem je pevačica provela prve dane nakon dolaska u Beograd.

Posle nekoliko meseci, Ceca se preselila u svoj stan na Banovom brdu, gde je živela sve do udaje. Iako je od tada prošlo mnogo godina, pojedine komšije i starosedeoci ovog kraja i dalje pamte vreme kada je mlada pevačica živela u njihovom komšiluku.

"Dobro ste me podsetili. Uvek se svima nama ljubazno javljala i pozdravljala, a bila je prelepa. Kao anđeo", ispričala je jedna starija gospođa, kojoj je Ceca bila komšinica.

Mnogi su mislili da je to mit

1/4 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Kurir/M.S., Kurir

Mlađe generacije koje žive u ovoj zgradi, ne sećaju se perioda kada se u nju doselila folk diva, ali su od starosedelaca čuli za tu priču. Mnogi su čak mislili da je to samo mit.

"Kada je snimila pesmu 'Kukavica' i 'Šta je to u tvojim venama' ljudi su se ispod prozora skupljali i pevali njenu pesmu. To je bilo da ne poverujete, celom ulicom je odjekivala ta pesma, cveće je svakim danom stizalo ovde. Koliko je to bilo cveća, mislim da je mogla da otvori najveću cvećaru u Beogradu", ispričala je jedna gospođa.

Sa Željkom Ražnatović Arkanom zajednički život najpre je počela u Diplomatskom naselju i tamo su živeli sve do 1997, dok kuća u Ljutice Bogdana nije bila završena.