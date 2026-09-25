Slušaj vest

Katarina Živković danas važi za jedno od prepoznatljivih imena domaće muzičke scene, ali njen put ka uspehu počeo je na velikoj televizijskoj sceni takmičenja "Zvezde Granda".

Znala je šta želi

Kada se prvi put prijavila za ovo muzičko takmičenje, pažnju publike i žirija privukla je svojim jedinstvenim i unikatnim glasom. Pored vokalnih sposobnosti, izdvajala se i jednostavnim stilom, prirodnim izgledom, kulturnim ponašanjem i odmerenim nastupom.

1/9 Vidi galeriju Katarina Nekad i sad Foto: Pirntscreen Youtube, Kurir Televizija

NIje bilo lako

Za razliku od današnjeg glamuroznog imidža, Katarina je tada negovala svedeniji izgled, a mnogi koji se sećaju njenih prvih televizijskih nastupa ističu da je upravo njena spontanost bila jedan od razloga zbog kojih je brzo stekla simpatije publike.

Talentovana

Godinama kasnije, njena karijera nastavila je da se razvija, a kroz brojne hitove i nastupe potvrdila je da je talenat koji je pokazala na samom početku bio tek uvod u uspešnu muzičku priču.

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković pružila podršku Foto: New Africa/Shutterstock, Prinstcreen Pink, Damir Dervisagić

Ipak, mnogi će se složiti da su upravo prvi nastupi u "Zvezdama Granda" ostali dokaz njenog prirodnog talenta, autentičnosti i skromnog početka.

Farma

Pevačica Katarina Živković, nakon pobede u rijaliti programu "Farma" i osvojene nagrade od 100.000 evra, ostvarila je san i kupila stan.

Nekretnina od 70 kvadrata nalazi se u mirnom, ušuškanom delu grada, a Katarina je više puta isticala da joj se najviše dopada to što tamo gotovo i nema osećaj da je u Beogradu.

1/10 Vidi galeriju Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović Foto: Nemanja Nikolić

- Upisala sam stan na sebe i napokon se prijavila na svoju adresu. Nalazi se na granici između Novog Beograda i Zemuna. Odavno živim u Beogradu, ali nije isto kad si podstanar i kad imaš nešto svoje - izjavila je svojevremeno Katarina.