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Odnos pevačice Marine Perazić i muzičara Ivan Fece Firči bio je veoma buran, a iz njihove ljubavi rodile su se dve ćerke.

Iako nikada nisu zvanično bili u braku, bivše zvezde Jugoslavije Marina Perezić i bili su predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka kada su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života.

kako izgledaju ćerke Firčija i Marine Perazić Foto: Nebojša Mandić, Damir Dervišagić

Oboje su učestvujući u različitim rijalitijima častili javnost detaljima iz zajedničkog života. On pričama da je ona sponzoruša kojoj nikada nije bilo dovoljno novca i da mu je otela decu, a ona da ju je fizički maltretrirao i kući doveo drugu ženu.

- Ivan je znao da me udari u nekoliko navrata. Ali nikada nisam ni pokušala da mu vratim. Shvatila sam da ne vredi sa njim ulaziti ni u kakvu raspravu. Bio je prek po prirodi. Želeo je da me provocira. Ćutala sam zarad mira u kući, kako bih sačuvala svoje lepe zube, nos, vilicu... Kad sam dobila prvu modricu, trudila sam se da druge ne isprovociram, ali ih je bilo - rekla je ona za domaću štampu, dok se on tada branio:

- Svaki put kada joj zatreba publicitet, Marina je pričala takve priče, a svi ljudi iz javnog života znaju da se nakon određenog vremena pamti samo fotografija koja nam je objavljena u novinama. Iako to tada nije bilo prijatno, sve što se dešavalo između Marine i mene sada se čini kao dobra zabava - rekao je Ivan i ispričao svoj u stranu priče kako su se rastali.

- Jednog dana sam se vratio i zatekao prazan stan, jer je decu odvela bez najave, što me je šokiralo i pogodilo.

1/14 Vidi galeriju Iako nikada nisu zvanično bili u braku, bivše zvezde Jugoslavije Marina Perezić i Ivan Firči bili su predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka kada su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života. Foto: Nemanja Nikolić, BETA/Amir Hamzagić, Damir Dervišagić, Nebojša Mandić, Printscreen

Veza sa 33 godine mlađim studentom

2013. godine Marina i dvadesetjednogodišnji Dimitrije Srećković Bluegray su snimili duet "Tišina", a na promociji su se pojavili držeći se za ruke. Uradili su i spot, ali on na You tube-u ima manje od 40.000 pregleda. Pevačica je ranije izjavila da joj je lepše sa mlađim muškarcima, ali Dimitrija, koji je njen fotograf, je gledala kao sina i želela je da mu se oduži zbog lepih fotografija i da mu pomogne da se afirmiše kao umetnik.