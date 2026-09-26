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Najintrigantniji par među "Zvezdama Granda" bili su Milena Ćeranić i Nemanja Stevanović.

Naime, pevačica Milena Ćeranić i pevač Nemanja Stevanović upoznali su se u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nakon čega su otpočeli ljubavnu vezu, a onda su 2010. godine kao par ušli u rijaliti šou "Farma".

Skandal u rijalitiju

Boravak pred kamerama doneo je, međutim, brojne nesuglasice. Svakodnevno su se svađali, Nemanja je bio ljubomoran kad god bi se neko približio Mileni, a skandal je kulminirao kada se na imanje uselila Nemanjina bivša devojka, balerina Dragana Milošević.

Foto: Printscreen

Budući da su Milena i Nemanja u to vreme bili najintrigantniji par u Srbiji, Dragana je ozbiljno shvatila svoju ulogu u rijalitiju i nije ih štedela. Svakodnevno ih je provocirala, zbog čega su se njih dvoje stalno svađali.

Preokret

Po završetku rijalitija sve je krenulo po zlu. Saša Popović odlučio je da ih izbaci iz "Granda", a ubrzo potom pevačica i pevač raskinuli.

1/7 Vidi galeriju Milena i Nemanja u vreme najveće ljubavi Foto: Printscreen

Milena i Nemanja nisu se rastali u dobrim odnosima i godinama posle raskida nisu komunicirali.

Pevač je danas u srećnom braku sa suprugom Jelenom, sa kojom ima ćerku, a njegova bivša devojka nedavno je istakla da nema loše mišljenje o njemu i da ih čak zastupa isti menadžer.

"Zaista postoji ljubav, ali ta ljudska"

Milena je nakon skoro više od decenije nedavno progovorilao bivšem dečku.

Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

- Samo mogu da izrazim moju ljubav kao čoveka prema tom čoveku. I zaista postoji ljubav, ali ta ljudska, u potrebi da nekom želiš svu sreću. Zašto razmišljati o ljubavi s nekim s kim si bio nekada? Posebno ako je to bilo pre mnogo godina. Kada razmišljaš o toj ljubavi, obično kažeš “uh, al' sam ja patila zbog ovog dečka” ili “uh, baš smo se voleli”... Ali da se prisećam nekih konkretnih detalja, ne.

kurir/blic