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Šabački vašar je i ove godine privukao veliki broj posetilaca nastupima estradnih imena poput Stoje, Jane i Darka Lazića, ali je publika i ovog puta ostala uskraćena za nastup Vesne Vukelić Vendi.

Foto: Kurir

Iako je punih 20 godina bila nezaobilazni sinonim za provod na ovoj manifestaciji, Vendi je pre dve godine prekinula saradnju sa organizatorima i to zbog žestoke svađe. Detalje sukoba otkrio je njen kolega 2024. godine, kada je pevačica zvanično prestala da nastupa u takozvanoj „plavoj šatri“.

Detalje svađe decenije, otkrio je njen kolega Era Ojdanić pre dve godine kada je Vendi i prestala da nastupa na manifestaciji.

"Izgleda da su neki međuljudski odnosi"

1/7 Vidi galeriju Era Ojdanić na Šabačkom vašaru Foto: Kurir

- Izgleda da su neki međuljudski odnosi između vlasnika šatora i nje pukli. Ja sam je zvao i rekao joj da ona zna sjajno da odradi, nisam mogao da je ubedim, ali sam ja dao sve od sebe. Vendi je nezamenljiva, nemojte tako.

Kako je Era objasnio, njemu je tada vlasnik šatora otrkio da "može i bez nje".

- Gazda mi je rekao: „Je l’ vidiš da mogu i bez Vendi da radim?“, rekao sam mu: „Možeš, ali je narod na nju navikao“, nisam imao vremena da objašnjavam zbog čega nije tu. Ja sam izgoreo, tu je prošlo hiljade i hiljade ljudi…Bakšiš se deli, svaki dinar koji se zaradi u toj grupi, deli se na ravne časti. U jednom momentu su dali bakšiš 5.000 evra… Ja sam kroz svoju karijeru govorio da je sud najbolji narod, bez obzira da li je to arena ili vašar. Svaka zvezda treba da peva tamo gde je narod. Ja sam obeležio osamdesetih godina kada sam imao nedelju dana svako veče koncerte. Ja razmišljam o koncertu u areni - rekao je folker za Pink pre dve godine.