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Zoran Birtašević, dugogodišnji saradnik i najbolji prijatelj Jelene Karleuše prolazi kroz težak životni period. On je ostao bez oca, a tužnu vest podelio je sa svojim pratiocima na Instagramu, uz fotografiju svog tate i kratku poruku.

- Tata. 1960-2026 - napisao je Zoran uz emotikon belog goluba.

Birtašević je godinama jedno od najbližih lica uz Jelenu Karleušu, kako kada je reč o njenoj karijeri, tako i kada su u pitanju brojni privatni i poslovni projekti. Njihova saradnja traje više od decenije, a tokom tog perioda izgradili su odnos koji je pevačica u više navrata opisivala kao mnogo više od profesionalnog.

Zoran je uz Karleušu bio tokom brojnih nastupa, putovanja, javnih događaja i velikih projekata. Kao njen menadžer, producent i PR učestvovao je u realizaciji brojnih ideja, a među njima je i rad na njenom dugo najavljivanom novom albumu.

Foto: Printscreen Instagram

Njihova bliskost poznata je i javnosti, budući da su društvene mreže tokom godina bile ispunjene zajedničkim fotografijama i snimcima. Karleuša je posebno emotivno govorila o Birtaševiću kada je prošle godine na Instagramu opisivala njihov odnos.

- Malo ko od nas ima tu sreću da upozna prijatelja za čitav život, prijatelja koji se žrtvuje i bori za nas kao otac, brat… Prijatelja u dobru, a najviše u zlu. Imala sam tu sreću, upoznala sam čoveka koji mi je postao najveći oslonac, podrška, saobrac, i brat - napisala je Jelena prošle godine na svom Instagramu, govoreći o Birtaševiću.

Tada je Karleuša istakla i koliko joj je njegova podrška značila u trenucima kada se suočavala sa različitim pritiscima i problemima.

- Čoveka koji je postao moj najverniji saradnik u ovoj zemlji u kojoj doživljavam samo sputavanje, nerazumevanje, napade i medijski linč. Niko se za mene nije borio, sem moje majke i moje tetke, kao Zoki.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Printscreen, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Printscreen Instagram

Birtašević je sada, međutim, suočen sa ličnim gubitkom. Njegova kratka objava na Instagramu izazvala je brojne reakcije, a reči kojima se oprostio od oca dovoljno su govorile o težini trenutka kroz koji prolazi.