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Aleksandar Milić Mili, kompozitor i član žirija „Zvezda Granda“, govorio je o novoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja, kandidatima, estradi, ali i Milici Pavlović, čiji se početak karijere poslednjih dana ponovo našao u centru pažnje.

Mili je na početku otkrio da se nova sezona polako zahuktava i da je zadovoljan onim što je do sada video.

- Bilo je interesantno. Sad se zahuktavamo, kandidati su odlični i tek se nekako vari u glavi kako će sve to da izgleda. Što se tiče žirija i celog šoua, sve je pozitivno, sve je prošlo kako treba - rekao je Mili.

Kompozitor se potom osvrnuo na svoju raniju izjavu da je svojevremeno bio jedan od najlošijih učenika u muzičkoj školi, pa objasnio kako je, uprkos tome, uspeo da napravi veliku karijeru.

- Ja sam sa devet godina već dobio prvu nagradu Hrvatske za dečju poeziju. Toliko sam se zakačio za pravljenje pesama i pisanje tekstova da jednostavno ništa nisam vežbao. Zato sam bio najlošiji, bez obzira na talenat - ispričao je Mili.

02:34 Mili stigao na snimanje Zvezde Granda Izvor: Kurir televizija

Ipak, mladima koji žele da se bave muzikom poručuje da talenat sam po sebi nije dovoljan.

- Preporučujem svakome ko želi da se bavi ovim poslom da bude vredan, da instrumentalno pokrije taj deo i da tu harmonsku matematiku ima u malom prstu, a onda da pusti talenat. Tada će najbolje emocije da izađu - objasnio je.

Govoreći o svojim hitovima, prisetio se perioda kada je tek stigao u Beograd i prvi put se susreo sa turbo-folkom.

- Tada sam tek došao u Beograd i prvi put se susreo sa turbo-folkom. Rekao sam: „Pa mogu i ja“ - prisetio se Mili.

Na pitanje koja pevačica danas najlakše „zapali“ estradu svojim pojavama ili izjavama, Mili nije želeo da ulazi u tračeve, već je dao komentar koji bi mogao da izazove dosta reakcija.

- Ja se bavim muzikom. Masa njih egzistira u ovom poslu, a nemaju veze sa muzikom. To nije deo kojim se ja bavim, niti primećujem taj deo - rekao je Mili.

Na pitanje da li prati estradne tračeve, bio je još direktniji.

Mili o Milici Pavlović

- Ne. To meni ne priliči i nije na mom nivou - poručio je.

Posebno zanimljiv bio je njegov komentar o Milici Pavlović, nakon što su se ponovo pojavile priče da se svojevremeno u „Zvezdama Granda“ razmišljalo o tome da li treba da prođe dalje.