Slušaj vest

Nadežda Biljić i Toma Panić sve nedaće koje im je život nametnuo uspeli su da pobede zajedničkim snagama.

Toma je nedavno objavio da je njegova supruga prošla kroz težak period, da se borila sa rakom i da je tu borbu uspela da dobije.

Iako ih poslovne obaveze vežu za Beograd, ovaj par rešio je da se ipak ne seli u glavni grad, već uživaju u svom domu u Tominom rodnom Svilajncu.

Imaju pomoć

Ekipa Kurira svojevremeno je posetila njihovu porodičnu kuću i tada razgovarala sa njihovim komšijama. Oni su za njih imali samo reči hvale.

- Nadežda i Toma su se doselili sa sinom ovde, njegova majka im u svemu pomaže jer oni puno rade, ali nije sve na Jasmini. Nadeždina majka Slavica je isto divna žena i babe se smenjuju koja će kad da pomogne oko unučeta. Oni su mladi, vredni ljudi. Kad ne nastupaju, rade oko kuće. Sve ove tuje danima je ovde sadio Toma, gledao kako je najlepše da stoje, gde im odgovara, kopao, zalivao... Baš se posvetio tome. Iz njihovog dvorišta se često čuje buka, ali to nije svađa, već dečji smeh i vriska, koji nikome ne smetaju - rekla je tada za Kurir komšinica ovog para, koja nije želela da se fotografiše.

1/9 Vidi galeriju Kuća Nadežde Biljić i Tome Panića Foto: Ana Denda

Inače, Toma je Nadeždin menadžer, te su i poslovno spojeni. Njih dvoje su u subotu bili na svadbi kod Dee Đurđević, gde je Nadažda svojim repertoarom dovela atmosferu do vrhunca

Pobedila tešku bolest

Najlpre je otkrila kako se oseća nakon meseci koje je posvetila borbi za svoje zdravlje.

- Odlično sam hvala Bogu, sve je super, došli smo da ulepšamo ovaj divan dan, ja sam mnogo srećna zbog moje Dee. Nema šta bilo mi je drago, ona mi je davno rekla da ću joj ja pevati kad se bude udavala, tako da sam ja čekala ovaj dan. Imala je posebne želje, ali ništa posebno, mi smo tu da uslišimo njene želje - rekla je Nadežda za Blic i dodala:

- Dea je moja, moram da priznam da imam malu tremu baš mi je drago i srećna sam, sad sam je videla u venčanici, prelepa je - rekla je Nadežda pa se dotakla honorara.

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić i Toma Panić Foto: ATA images, Printscreen, Printscreen/Twitter

- A o novcu ne pričam, što se mene tiče ja sam došla da se lepo provedem, i daću sve od sebe da sve bude kako treba, a za administraciju pitajte gospodina - poručila je misleći na supruga Tomu, koji se bavi organizacionim delom.