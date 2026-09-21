Slušaj vest

Bivši političar i rijaliti igrač, Aleksandar Požgaj, stavio je tačku na brak sa Ivanom. Kako je otkrio, zvanično su potpisali papire za razvod, a ne krije da mu je ipak bilo drago kada je video sada već bivšu suprugu.

- Srce mi je bilo puno kada sam video Ivanu. Potpisali smo papire za razvod, lepo razgovarali... Drago mi je da lepo izgleda, da ima dečka, budućeg supruga, koji lepo brine o njoj, te da je srećna i zadovoljna - rekao je Aleksandar Požgaj.

"Sada smo kao brat i sestra"

Sada je svako nastavio svojim putem, a Požgaj ističe da su se pri susretu zagrlili kao brat i sestra.

- Sada smo slobodni i zagrlili smo se kao brat i sestra. Mada Ivana misli da ja i dalje nisam normalan, ima istine u tome - izjavio je Aleksandar kroz osmeh.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Požgaj pronašao svoju sreću Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Preselio se

Bivši političar oglasio se 13. septembra na svoj rođendan i iznenadio sve porukom o rastanku.

- Danas sam napunio 42 godine, drugi put sam postao stric i vreme je da se rastajemo uskoro. Veliko iskustvo, stekao sam dobre prijatelje, jednu svetlu tačku i komšije - naveo je on.

No, nakon onoga što je napisao u nastavku, jasno je da je doneo odluku da se seli.

- Zauvek u srcu ostaće mi Hercegovačka ulica u Zemunu i Ćoja (13/09/2026) – napisao je on.

Zbog njegove izjave mnogi su se zabrinuli, pa su usledili komentari:

"Šta se dešava, Aleksandre?", "Gde odlaziš, nemoj da nas plašiš", "Zar današnji dan da kvariš", ređali su se komentari.