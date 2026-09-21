"SAD SMO KAO BRAT I SESTRA" Bivši političar i rijaliti učesnik zvanično potpisao papire za razvod: I dalje misli da nisam normalan!
Bivši političar i rijaliti igrač, Aleksandar Požgaj, stavio je tačku na brak sa Ivanom. Kako je otkrio, zvanično su potpisali papire za razvod, a ne krije da mu je ipak bilo drago kada je video sada već bivšu suprugu.
- Srce mi je bilo puno kada sam video Ivanu. Potpisali smo papire za razvod, lepo razgovarali... Drago mi je da lepo izgleda, da ima dečka, budućeg supruga, koji lepo brine o njoj, te da je srećna i zadovoljna - rekao je Aleksandar Požgaj.
"Sada smo kao brat i sestra"
Sada je svako nastavio svojim putem, a Požgaj ističe da su se pri susretu zagrlili kao brat i sestra.
- Sada smo slobodni i zagrlili smo se kao brat i sestra. Mada Ivana misli da ja i dalje nisam normalan, ima istine u tome - izjavio je Aleksandar kroz osmeh.
Preselio se
Bivši političar oglasio se 13. septembra na svoj rođendan i iznenadio sve porukom o rastanku.
- Danas sam napunio 42 godine, drugi put sam postao stric i vreme je da se rastajemo uskoro. Veliko iskustvo, stekao sam dobre prijatelje, jednu svetlu tačku i komšije - naveo je on.
No, nakon onoga što je napisao u nastavku, jasno je da je doneo odluku da se seli.
- Zauvek u srcu ostaće mi Hercegovačka ulica u Zemunu i Ćoja (13/09/2026) – napisao je on.
Zbog njegove izjave mnogi su se zabrinuli, pa su usledili komentari:
"Šta se dešava, Aleksandre?", "Gde odlaziš, nemoj da nas plašiš", "Zar današnji dan da kvariš", ređali su se komentari.
Kurir.rs/Blic