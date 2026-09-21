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Voditelj „Zvezda Granda“ Milan Mitrović otkrio je detalje sa snimanja popularnog muzičkog takmičenja, progovorio o članicama žirija, njihovim stajlinzima, ali i incidentima koje je doživljavao tokom svojih nastupa.

Milan je priznao da je nekoliko puta pokušao da promeni svoj prepoznatljivi stil i pojavi se u nešto modernijem izdanju, ali da su mu koleginice vrlo brzo stavile do znanja šta misle o tome.

- Dva puta sam probao da budem fensi i odmah su Ceca i Ana skočile na mene: „Daj ti odelo, to nije tvoj fazon, lepši si onako!“ I ja onda moram da se povinujem - ispričao je Milan kroz osmeh.

Na pitanje da li to znači da je Cecina reč poslednja, Mitrović nije krio koliko je ceni.

- Ja Cecu zaista mnogo volim i poštujem. Ako Ceca kaže da je nešto lepše, naravno da ćete da se priklonite tome. Nije Ceca bilo ko. Ali nije samo ona rekla, i Ana i Snežana - otkrio je voditelj.

1/4 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Kurir/M.S., Kurir

Mitrović je zatim prokomentarisao i izgled članica žirija, a posebno Cecu Ražnatović.

- Ceca svaki put meni deluje sve mlađa i mlađa. Ja mislim da ona uzima stvari iz Anastasijinog ormara. To je nekoliko puta i potvrdila da je tako - rekao je Milan.

Pohvale je imao i za Snežanu Đurišić.

- Sneža zaista izgleda fantastično. Svi članovi žirija i produkcije znaju da ova scena zahteva jednu dozu ozbiljnosti, lepote i elegancije, ali i tog fensi stila. Svako to nosi na svoj način i na kraju sve izgleda super - objasnio je.

Kada se povela priča o Dari Bubamari, koja svojim izazovnim odevnim kombinacijama redovno privlači veliku pažnju, Milan je imao spreman odgovor.

Dara se uvek trudi da bude najviše seksi, čini mi se. I to joj polazi za rukom. To joj ekstra stoji i sve nas raduje - rekao je kroz smeh.

- Dara zaista sjajno izgleda i ume to da ponese, što je najbitnije. Super izgleda i raduje kako muški, tako i ženski deo auditorijuma - rekao je Mitrović.

Govoreći o novoj sezoni „Zvezda Granda“, Milan je otkrio da većih konflikata tokom prvih snimanja nije bilo, ali veruje da će se situacija promeniti kada takmičenje uđe u ozbiljniju fazu.

- Prva nedelja je bila, prvi krug je u pitanju. Siguran sam da će u drugom krugu da bude „šurenja“, i između kandidata i žirija, ali i između članova žirija međusobno. U prvom krugu se svi trude da izaberu one koji stvarno imaju talenta. Kada svako od njih bude imao svog kandidata, sigurno će biti varnica koje, siguran sam, i vi i gledaoci jedva čekate, a i mi voditelji pomalo - otkrio je Milan.

04:43 Milan Mitrović o napadu na Uroša Živkovića Izvor: Kurir televizija

O incitenima na nastupima

Mitrović se osvrnuo i na incident sa Šabačkog vašara, gde je Uroš Živković navodno pogođen ledom tokom nastupa.

Nisam znao za to i stvarno je poražavajuća informacija. Gađati izvođača, ili bilo koga, nekim čvrstim predmetom ili ledom je stvarno bezveze - rekao je Milan, a zatim pokušao da se našali: Ja rekoh da ga nisu pomešali sa viskijem.

Voditelj je potom priznao da je i sam morao da prekida nastupe zbog neprijatnih situacija.

- Imao sam situaciju da su lomili čaše ispred mene. Jednu sam oprostio, drugu sam oprostio, ali treća je bila kap koja je prelila čašu - ispričao je.

Posebno ga je, kaže, promenio ozbiljan incident koji je doživeo njegov muzičar.

- Desilo se da je jednom srča od čaše pogodila mog basistu u oko i isekla mu režnjaču. Bio je veliki problem. Od tog momenta sam ja prestao da lomim čaše po kafanama - priznao je Milan.

Iako kaže da mu se i samom dešavalo da ga pogodi pesma i da uz malo više alkohola polomi čašu, naglašava da je uvek vodio računa da nikoga ne ugrozi.