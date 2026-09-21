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Stanija Dobrojević još jednom je uspela da iznenadi javnost, a ovog puta razlog je njena drastična promena imidža. Pobednica „Elite 9“ odlučila je da napravi veliki zaokret kada je reč o frizuri, pa je svoju dugu tamnu kosu, po kojoj je godinama bila prepoznatljiva, zamenila gotovo potpuno platinastom nijansom.

Starleta je novu transformaciju pokazala pratiocima putem društvenih mreža, a posebnu pažnju privukle su neobične, debele pletenice koje je nosila u ovom izdanju. Na snimku je pozirala izbliza, dok su joj svetle kikice padale niz ramena, potpuno menjajući njen dosadašnji izgled.

Promena je za kratko vreme izazvala brojne reakcije na mrežama. Dok su jedni bili iznenađeni jer Staniju dugo nisu videli sa ovakvom bojom kose, drugi su pohvalili njen novi izgled i poručili joj da joj plava nijansa odlično pristaje.Ipak, ona je ostala na svojoj crnoj kosi, a ovo je, sudeći prema komentarima, perika.

Stanija je poznata po tome da voli da eksperimentiše sa svojim izgledom, ali i da pažljivo gradi javni imidž. Godinama je prisutna u rijaliti-programima, a tokom prethodnog perioda ponovo je bila u centru pažnje zbog učešća u „Eliti 9“, u kojoj je odnela pobedu.

Nakon završetka rijalitija nastavila je da bude aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli trenutke iz svakodnevnog života, putovanja, modne kombinacije, ali i promene kada je reč o njenom izgledu.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Stanija je nedavno imala priliku da provede vreme i u domu Željka i Milice Mitrović na Dedinju. Nakon pobede u „Eliti 9“, njena poseta porodici Mitrović privukla je pažnju, a starleta je svojim pratiocima pokazala delić raskošnog ambijenta u kojem bračni par živi.

Gostoprimstvo joj je pružila Milica Mitrović, dok je Stanija zabeležila detalje enterijera. Posebno je pokazala elegantno uređen dnevni boravak u crno-beloj kombinaciji, sa belom garniturom, crnim jastucima, staklenim zidom i velikim stolom ukrašenim cvećem i poslasticama.

Međutim, poseta nije ostala samo na druženju u domu. Stanija se sa Željkom Mitrovićem upustila i u svojevrsnu avanturu, a posebnu pažnju privuklo je to što su se provozali njegovom specijalnom mašinom.

Starleta je tada otkrila i kako je njihova neobična vožnja počela.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir

- Poleteli smo iz kuće Velike šefice, dok se ona sprema mi već pravac Šimanovci - napisala je Stanija iz palate Mitrovića.

Stanija je poslednjih meseci često u fokusu javnosti. Nakon turbulentnog rijaliti-perioda i osvajanja titule pobednice, nastavila je da neguje prepoznatljiv stil i da putem Instagrama održava kontakt sa velikim brojem pratilaca.

Njena nova frizura još jednom je pokazala da Dobrojevićeva, koja se vratila u Ameriku, ne beži od promena, a sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, platinaste pletenice bile su dovoljne da ponovo izazove veliku pažnju.