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Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na novo snimanje „Zvezda Granda“, gde je pred kamerama govorila o atmosferi među članovima ekipe, odnosima na estradi, ali i dugogodišnjim pričama o sujeti, podmetanjima i navodnim pokušajima da jedni drugima unište karijeru.

Pevačica je na početku istakla da među članovima ekipe vlada odlična atmosfera.

- Šalu na stranu, stvarno smo top ekipa. Baš smo homogena ekipa i funkcionišemo kao porodica - rekla je Ceca.

Na pitanje da li veruje u tvrdnju da se „druga žena više voli od prve“, inspirisanu ponovnim emitovanjem serije „Dinastija“ na Kurir televiziji, Ceca je uz osmeh odgovorila: "Obožava se i prva i druga"!

Kako je Ceca po zanimanju veterinarski tehničar, dobila je i neobično pitanje - koja bi životinja najbolje opisala domaću estradu.

- Opa, ima ih raznih. Zoološki vrt - odgovorila je Ceca.

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Printscreen/kurir

Kada je upitana da li je tačna čuvena tvrdnja da je estrada „zmijarnik“, pevačica je odlučno odbacila priče o tome da kolege jedni drugima podmeću i rade iza leđa.

- Stalno se spekuliše: te ovaj ovo, te onaj ono, te smeštaju, te podmeću... To su teorije zavere. To rade dokoni ljudi - rekla je ona.

Ceca je potom podsetila da je tokom karijere i sama bila meta brojnih negativnih tekstova i feljtona, ali da zbog toga nikada nije optuživala kolege.

- Imala sam feljtone protiv sebe, dugogodišnje. Nema novina koja o meni nije pravila najodvratnije feljtone. Nikada nisam optužila nijednog kolegu ni koleginicu da mi smeštaju, da mi rade o glavi, da mi uništavaju karijeru ili stavljaju kamenje na put - rekla je Ceca.

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Ceca Ražnatović stiže na snimanje Zvezde Granda Izvor: Kurir televizija

- To je takav bezobrazluk. Kada se o tome priča, ta priča se prihvati, pa ode na mreže. To su takve gluposti i budalaštine - poručila je pevačica.

Ceca smatra da je publika na kraju jedino pravo merilo nečijeg uspeha.

- Ne postoji sila osim Božje da nas stvori u ovo što jesmo danas. I dobra pesma, naravno. To je jedini način. A to da neko nekoga sputava u nečemu, to se nije desilo niti može. Kad te narod voli, to se vidi na terenu. I kad te narod ne voli, apsolutno se vidi, jer ga na terenu nema - istakla je.

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