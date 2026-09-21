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Voditeljka "Pinkovih zvezda" Bojana Lazić stigla je na snimanje u studio u Šimanovcima.

Ona je raspoloženo stala pred novinare i progovorila o situacijama na snimanju koje su se dogodile kada kamere nisu bile upaljene.

Člana žirija Dragomira Despića Desingericu svi su osudili zbog japanki koje je nosio na prvom snimanju, a za danas im je, kako je rekla, obećao da će obući odelo.

Prva na snimanje je stigla Zorica Brunclik sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišem. Ona je i dalje, kako je Bojana otkrila, smeštena u svom apartmanu i potpuno izolovana od svih. Bojana kaže da bi i ona tako da ima muža kakav je Kemiš.

1/7 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Kurir/M.J., Kurir, Marko Karović

Kao i većina poznatih ličnosti i Bojana se suočava sa raznim komentarima na društvenim mrežama. Ona trpi napade, a većinu blokira. Otkrila je da ima više od 5.000 blokiranih korisnika društvenih mreža. Kaže da je vređaju da je plastična i da nije nikakava za emisije. Ona to reši blokom.

Dotakla se i da ne dopušta muškarcima da se zezaju s njom, a na pitanje da li je nekad bila u situaciji da se ponaša kao Ljupka Stević kada je polupala partneru automobil, voditeljka je istakla da je ona možda nova plava Ljupka Stević.

Ne dopušta da je muškarci zavlače i da najviše mrzi kada muškarac razmišlja koju ženu da izabere od njih par sa kojima je u kombinaciji.

08:17 BoJana Lazić izjava Izvor: Kurir

Na snimanje je stigao i Dragan Stojković Bosanac, ali je on samo pozdravio novinare, poručio da je dobro i ušao u studio.