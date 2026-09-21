VREĐAJU JE DA JE PLASTIČNA, ONA IM UZVRATI JEDNIM POTEZOM! Bojana Lazić otkrila da se suočava sa napadima na društvenim mrežama (VIDEO)
Voditeljka "Pinkovih zvezda" Bojana Lazić stigla je na snimanje u studio u Šimanovcima.
Ona je raspoloženo stala pred novinare i progovorila o situacijama na snimanju koje su se dogodile kada kamere nisu bile upaljene.
Člana žirija Dragomira Despića Desingericu svi su osudili zbog japanki koje je nosio na prvom snimanju, a za danas im je, kako je rekla, obećao da će obući odelo.
Prva na snimanje je stigla Zorica Brunclik sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišem. Ona je i dalje, kako je Bojana otkrila, smeštena u svom apartmanu i potpuno izolovana od svih. Bojana kaže da bi i ona tako da ima muža kakav je Kemiš.
Kao i većina poznatih ličnosti i Bojana se suočava sa raznim komentarima na društvenim mrežama. Ona trpi napade, a većinu blokira. Otkrila je da ima više od 5.000 blokiranih korisnika društvenih mreža. Kaže da je vređaju da je plastična i da nije nikakava za emisije. Ona to reši blokom.
Dotakla se i da ne dopušta muškarcima da se zezaju s njom, a na pitanje da li je nekad bila u situaciji da se ponaša kao Ljupka Stević kada je polupala partneru automobil, voditeljka je istakla da je ona možda nova plava Ljupka Stević.
Ne dopušta da je muškarci zavlače i da najviše mrzi kada muškarac razmišlja koju ženu da izabere od njih par sa kojima je u kombinaciji.
Na snimanje je stigao i Dragan Stojković Bosanac, ali je on samo pozdravio novinare, poručio da je dobro i ušao u studio.