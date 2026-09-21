Jelena Karleuša stigla je na snimanje 'Pinkovih zvezda' u smelom izdanju koje nije prošlo nezapaženo.
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KARLEUŠA KAO POHOTNA SADO-MAZO BARBARELA: Muškarcima popadale vilice kad je stigla u Šimanovce sa golim pupkom i kožnim brusem (FOTO)
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Jelena Karleuša stigla je na snimanje „Pinkovih zvezda“, a i ovoga puta pobrinula se da njen dolazak ne prođe nezapaženo.
Pevačica se pred početak snimanja druge emisije druge sezone pojavila u smelom izdanju kojim je istakla izvajanu figuru. JK je ponela kožne pantalone širokih nogavica u pink boji sa efektnim izrezima na kukovima, dok je gornji deo stajlinga činiio i kožni brushalter.
Jelena Karleuša Foto: Kurir/M.J.
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Posebnu pažnju privukli su roze rukavice sa crnim detaljima, koji su čitavoj kombinaciji dali futuristički i provokativan izgled, dok je stajling upotpunila tamnim naočarima.
Ono što je sigurno je da je Karleuša u ovom sado-mazo izdanju ličila na čuvenu Barbarelu, koju je u filmu igrala Pamela Anderson.
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