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Jelena Karleuša stigla je na snimanje „Pinkovih zvezda“, a i ovoga puta pobrinula se da njen dolazak ne prođe nezapaženo.

Pevačica se pred početak snimanja druge emisije druge sezone pojavila u smelom izdanju kojim je istakla izvajanu figuru. JK je ponela kožne pantalone širokih nogavica u pink boji sa efektnim izrezima na kukovima, dok je gornji deo stajlinga činiio i kožni brushalter.

Jelena Karleuša Foto: Kurir/M.J.

Posebnu pažnju privukli su roze rukavice sa crnim detaljima, koji su čitavoj kombinaciji dali futuristički i provokativan izgled, dok je stajling upotpunila tamnim naočarima.

Ono što je sigurno je da je Karleuša u ovom sado-mazo izdanju ličila na čuvenu Barbarelu, koju je u filmu igrala Pamela Anderson. 

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