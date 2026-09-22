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Zvonko Bogdan rođen je u Somboru, gde je proveo deo odrastanja, ali je većinu života odlučio da proživi u najsevernijem gradu Srbije.

Naša ekipa koja je boravila u Subotici odlučila je da pronađe porodični dom legendarnog pevača starogradske muzike i da s njegovim komšijama porazgovaramo o njemu, s obzirom na to da godinama uspešno krije svoj privatni život od medija.

Čim smo na taksi stanici objasnili gde želimo da idemo, ljubazni vozač nam je rekao da ne postoji osoba u Subotici koja ne zna gde Zvonko živi ili da ima neku lošu reč za njega.

Samo lepe reči

Foto: Damir Vujkovic/www.damirvujkovic.photo

- Zvonko je ponos Subotice. O njemu ćete ovde čuti sve najbolje. Ne postoji neko ko ne zna gde živi. On je jedini gospodin iz stare garde koji u našem gradu nosi šešir. Nema više takvih ljudi ovde. Iako je čovek u poodmaklim godinama, ima energiju mladića. Njegove pesme živeće zauvek. Jako ljubazan čovek, ali vrlo skroman. Iako sigurno ima milione, on se ne razbacuje. U takvoj skromnoj kući i živi, videćete već - rekao nam je taksista.

I zaista, porodična kuća slavnog pevača ušuškana je u mirnom kraju, nedaleko od centra grada, gde on živi među svojim komšijama kao sav normalan svet.

Kao što se može videti i na fotografijama, u pitanju je skromna stara kuća u tipično vojvođanskom stilu, ni nalik onoj u kakvima danas žive aktuelne estradne zvezde.

1/5 Vidi galeriju Kuća Zvonka Bogdana u Subotici Foto: Kurir

- Naš Zvonko je pravi čovek iz naroda. Nije ni nalik ovim današnjim zvezdama koje se razbacuju kućama, zgradama, avionima i kamionima. On živi u ovoj kući koja je stara više od 100 godina i ništa mu ne fali. Divna mu je i porodica. Deca mu žive u inostranstvu i izuzetno su uspešna i vaspitana. Voli jako konje, oni su mu strast. Uvek je tu da pomogne ako nekome nešto treba - rekao nam je Zvonkov komšija.

Njegov drugi sused otkrio nam je još nekoliko zanimljivih informacija o poznatom kantautoru.

00:05 Porodična kuća Zvonka Bogdana u Subotici Izvor: Kurir

- Zvonku su nedavno nudili 200.000 evra da proda ovu kuću, ali on nije hteo ni da čuje za to. Bilo je nekoliko ponuda, ali sve je redom odbio. Rekao je jednom komšiji da nema tih para da on ode iz nje bilo gde drugo. Tu je sav njegov život, uspomene duže od pola veka. Veliki gospodin je Bogdan. Ne znam da li znate, ali mnogi kad dođu sa strane i saznaju gde on živi, ostanu u čudu. Svi misle da on živi u onom dvorcu i salašu koji nosi njegovo ime, da su vinarije po gradu njegove, ali to nema veze sa istinom. One nose njegovo ime jer je jedan bogati biznismen koji se bavi ugostiteljstvom njemu platio da se koriste njegovim imenom i prezimenom. Čovek je svetski brend. U pitanju je veliki iznos, ali on se nosi i ponaša kao običan penzioner. Nikad nije voleo luksuz i preteranu medijsku eksponiranost, iako je velika zvezda. Zato ga ljudi decenijama vole i poštuju - zaključuje komšija.

Zvonko je jednom prilikom istakao da nikada nije pevao za masu, već za klasu.

1/9 Vidi galeriju Zvonko Bogdan Foto: Beldocs promo, Damir Vujkovic/www.damirvujkovic.photo

- Imam jedan veoma pošten i iskren pristup prema poslu, ljudima s kojima radim i prema onima kojima pevam. Davno sam odabrao publiku koju ću animirati, to je 10 odsto stanovništva i to je procenat određenog intelektualnog nivoa. Nikada nisam pevao za masu, nego za klasu. Ne bavim se zabavljanjem po halama, dizanjem ruku i nogu, već sam sebe zadužio da muziku koju sam nasledio sačuvam od zaborava. Na svu sreću, zdravlje me služi, ono je i najinsiprativnije jer je najveća životna dragocenost. Zato vodim računa o svom zdravlju i strogo biram ljude s kojima se družim. Izbegavam sve one koji me opterećuju glupim i praznim pričama. Imam obožavaoce, poštovaoce, ali samo dva prijatelja i mislim da je to normalno - rekao je on, pa dodao:

Dve velike ljubavi

- O mom privatnom životu se ne zna mnogo toga zbog toga što retko dajem intervjue, a ne zato što nešto krijem. Oženio sam se u 32. godini i moja supruga je mlađa od mene 13 godina. Sada mi je žao što nije 26, šalim se, naravno. Imamo sina koji živi u Majamiju i ćerku koja je sada kod njega u poseti. On je izuzetno muzički nadaren, ali želeo je da bude kuvar i pravi je umetnik u tom poslu. Nije mi žao što su daleko od mene, jer znam da su srećni. Odrastao sam s pesmom i s konjima i to nikad nisam razdvajao u životu. Kada se zamorim od pesme, onda se odmorim s konjima. Bavim se treningom, održavanjem konja i sportskim takmičenjima, trkama kasača. Danas živim u Subotici i u vlasništvu imam samo jednog konja, a vozim konje svojih prijatelja - ispričao je svojevremeno Zvonko za Toronto novine.

Foto: Stefan Jokić

Inače, Zvonko Bogdan, održaće 21. oktobra koncert u Sava Centru, uz pratnju Tamburaškog orkestra Radio-televizije Vojvodine.

Biće to njegov prvi nastup na sceni rekonstruisane Plave dvorane Sava Centra i prilika da publika još jednom uživa u pesmama koje već decenijama povezuju generacije.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Zvonko Bogdan: