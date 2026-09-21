"KOLEGINICE MOGU SAMO DA SANJAJU MOG DEČKA" Dara Bubamara sigurna u ljubav mlađeg partnera: Nismo mi vezani pupčanom vrpcom
Dara Bubamara došla je na snimanje "Zvezda Granda", a ono što je odmah bilo primetno je to da je nije dovezao dečko, što je ranije bio slučaj.
Ona je odmah objasnila da je između njih dvoje sve u redu i otkrila zbog čega je bez njega stigla na Košutnjak.
- Dečko je imao obaveza. Pa nismo mi pupčanom vrpcom vezani, imao je neke obaveze sa mamom, tatom i sestrom uživa, malo porodično - dodala je Dara.
Na pitanje da li ga drži na oku i da su neke koleginice bacile oko, ona je odgovorila:
- Ma baš me briga, mogu samo da sanjaju.
Dara je u subotu imala nastup u Kikindi, pa je s novinarima podelila utiske.
- Uh, u subotu sam bila u Kikindi i stvarno sam rasturila. Mislim da je bilo rekordno mnogo ljudi, nikad nije bilo toliko. Bilo je prelepo, zaista sam zadovoljna.
Ona je rekla da joj je početak snimanja malo dosadan, a otkrila je i razlog.
- Početak emisije je malo dosadan jer nemam s kim da se posvađam ili da se šalimo.Počinje malo da se zakuvava, ali fali mi malo više dinamike, možda neka Džejla Ramović da se dovede u žiri. Neki mirni članovi me nerviraju jer ćute i ponižavaju druge, to me izludi.
A da li je primetila da neki kandidat flertuje sa njom kako bi ona glasala za njega, Dara je rekla:
- Bilo je toga prošle godine. Neki takmičari gledaju u mene, pevaju mi, ali meni je to simpatično. Moj dečko na to ne obraća pažnju, zna da je to deo posla.
Dara je otkrila da se nije videla sa Suzanom Jovanović, koja je je davno iuzjavila da joj se većina ne javlja otkako je preminuo Saša Popović.
- Nisam se videla sa njom jer nemam vremena, ali je pozdravljam kad dođe njen sin. Nisam joj okrenula leđa, ponašam se isto kao i ranije. Nismo bile preterano bliske, ali poštujem je.