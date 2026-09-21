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Dara Bubamara došla je na snimanje "Zvezda Granda", a ono što je odmah bilo primetno je to da je nije dovezao dečko, što je ranije bio slučaj.

Ona je odmah objasnila da je između njih dvoje sve u redu i otkrila zbog čega je bez njega stigla na Košutnjak.

- Dečko je imao obaveza. Pa nismo mi pupčanom vrpcom vezani, imao je neke obaveze sa mamom, tatom i sestrom uživa, malo porodično - dodala je Dara.

Na pitanje da li ga drži na oku i da su neke koleginice bacile oko, ona je odgovorila:

- Ma baš me briga, mogu samo da sanjaju.

Dara je u subotu imala nastup u Kikindi, pa je s novinarima podelila utiske.

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Kurir

- Uh, u subotu sam bila u Kikindi i stvarno sam rasturila. Mislim da je bilo rekordno mnogo ljudi, nikad nije bilo toliko. Bilo je prelepo, zaista sam zadovoljna.

Ona je rekla da joj je početak snimanja malo dosadan, a otkrila je i razlog.

- Početak emisije je malo dosadan jer nemam s kim da se posvađam ili da se šalimo.Počinje malo da se zakuvava, ali fali mi malo više dinamike, možda neka Džejla Ramović da se dovede u žiri. Neki mirni članovi me nerviraju jer ćute i ponižavaju druge, to me izludi.

A da li je primetila da neki kandidat flertuje sa njom kako bi ona glasala za njega, Dara je rekla:

- Bilo je toga prošle godine. Neki takmičari gledaju u mene, pevaju mi, ali meni je to simpatično. Moj dečko na to ne obraća pažnju, zna da je to deo posla.

1/5 Vidi galeriju Ume da uzvrati Foto: Printscreen, Kurir/S.Z.

Dara je otkrila da se nije videla sa Suzanom Jovanović, koja je je davno iuzjavila da joj se većina ne javlja otkako je preminuo Saša Popović.

- Nisam se videla sa njom jer nemam vremena, ali je pozdravljam kad dođe njen sin. Nisam joj okrenula leđa, ponašam se isto kao i ranije. Nismo bile preterano bliske, ali poštujem je.