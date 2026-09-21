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Viki Miljković ponovo je zablistala na snimanju "Pinkovih zvezda". Ona je došla pre svih, spremila se za snimanje i stala pred novinare.

Zadovoljna je informacijom o gledanosti prve emisije, a otkrila je da li je neko od članova žirija postao oštriji u odnosu na prethodnu sezonu.

Kako je proteklo snimanje prošle nedelje, ima li uzbuđenja za ovu sezonu?

- Ima baš uzbuđenja. Nisam pogledala emisiju, ali čujem komentare. U subotu se emitovala prva emisija. Čujem komentare da je bilo fantastično. Obradovali su nas i iz produkcije kada su rekli da smo imali jako dobar šer i da je bila fantastična gledanost. To je ono što smo i očekivali. A sad kreće pravi fajt.

U emisiji ste rekli da ste sanjali Jelenu Karleušu i Desingericu i da ste se preznojili. Da li je opet bio neki košmar?

- Košmar imam od Jelene, od Despiće nemam. Njega sam pokušala da zaštitim.

Što od Jelene?

- Ona uvek ima neke izlive. Nešto je skakala na njega, htela da se svađa sa mnom, sa njim.

Čujemo da je Zorica Brunclik i ove sezone izdvojena. Ima poseban apartman, ne ruča sa vama. Znači sve isto.

- Pa vi to bolje znate.



Znači, ništa se nije promijenilo.

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Kurir





- Ne, ništa se nije promenilo. Sve je ostalo isto.



Evo, kaže i Jelena da je Zorica postala malo oštrija u komentarisanju.



- Ja bih rekla da je i Jelena postala malo oštrija.



Da, to je rekla i ona.Ima li sada možda tog uzbuđenja da vaš kandidat pobedi?

- Još je rano, tek je počelo. To uzbuđenje dođe negde pred finale.

Dobro borba kreće polako.

- Borba kreće. Sad svi želimo da dobijemo što bolje kandidate.



Da li biste voleli da budete mentor Stojinom sinu?



- Da, naravno, zašto da ne. Stoja je meni mnogo draga koleginica i ja je baš volim i poštujem. Čak smo se ranije, dok smo još živeli na Bežanijskoj kosi s vremena na vreme viđale. Tako da ja baš volim Stoju.



Kad smo već kod Stojanovog sina, da li ste ispratili možda njegovo učešće u "Eliti 10"? Kako to komentarišete?



- Nisam ništa. Ja sam na relaciji Beograd-Istanbul i stvarno ništa ne stižem da pratim. Nisam baš u toku.

03:02 Viki Miljković izjava Izvor: Kurir





Da li će možda on imati neke protekcije kada je takmičenje u pitanju?



- Gledam da prema kandidatima budem vrlo blagonaklona, a pogotovo kad znam da je to sin moje koleginice. Ja uvek stavim sebe u

poziciju kako bi bilo da moje dete dođe pred njih i naravno da uvek imam neke posebne emocije.