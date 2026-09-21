"OD JELENE KARLEUŠE IMAM KOŠMARE" Viki stigla na snimanje Pinkovih zvezda pa otkrila šta se promenilo kod čkanova žirija: Evo da li bi bila mentor Stojinom sinu
- Viki Miljković kaže da je prva emisija 'Pinkovih zvezda' imala dobru gledanost i da sada kreće prava borba za kandidate.
- Navodi da je Jelena Karleuša ove sezone oštrija, dok za Desingericu kaže da ga je pokušala da zaštiti od njenih ispada.
- Otkrila je i da bi rado bila mentor Stojinom sinu, uz napomenu da bi prema njemu bila posebno blagonaklona.
Viki Miljković ponovo je zablistala na snimanju "Pinkovih zvezda". Ona je došla pre svih, spremila se za snimanje i stala pred novinare.
Zadovoljna je informacijom o gledanosti prve emisije, a otkrila je da li je neko od članova žirija postao oštriji u odnosu na prethodnu sezonu.
Kako je proteklo snimanje prošle nedelje, ima li uzbuđenja za ovu sezonu?
- Ima baš uzbuđenja. Nisam pogledala emisiju, ali čujem komentare. U subotu se emitovala prva emisija. Čujem komentare da je bilo fantastično. Obradovali su nas i iz produkcije kada su rekli da smo imali jako dobar šer i da je bila fantastična gledanost. To je ono što smo i očekivali. A sad kreće pravi fajt.
U emisiji ste rekli da ste sanjali Jelenu Karleušu i Desingericu i da ste se preznojili. Da li je opet bio neki košmar?
- Košmar imam od Jelene, od Despiće nemam. Njega sam pokušala da zaštitim.
Što od Jelene?
- Ona uvek ima neke izlive. Nešto je skakala na njega, htela da se svađa sa mnom, sa njim.
Čujemo da je Zorica Brunclik i ove sezone izdvojena. Ima poseban apartman, ne ruča sa vama. Znači sve isto.
- Pa vi to bolje znate.
Znači, ništa se nije promijenilo.
- Ne, ništa se nije promenilo. Sve je ostalo isto.
Evo, kaže i Jelena da je Zorica postala malo oštrija u komentarisanju.
- Ja bih rekla da je i Jelena postala malo oštrija.
Da, to je rekla i ona.Ima li sada možda tog uzbuđenja da vaš kandidat pobedi?
- Još je rano, tek je počelo. To uzbuđenje dođe negde pred finale.
Dobro borba kreće polako.
- Borba kreće. Sad svi želimo da dobijemo što bolje kandidate.
Da li biste voleli da budete mentor Stojinom sinu?
- Da, naravno, zašto da ne. Stoja je meni mnogo draga koleginica i ja je baš volim i poštujem. Čak smo se ranije, dok smo još živeli na Bežanijskoj kosi s vremena na vreme viđale. Tako da ja baš volim Stoju.
Kad smo već kod Stojanovog sina, da li ste ispratili možda njegovo učešće u "Eliti 10"? Kako to komentarišete?
- Nisam ništa. Ja sam na relaciji Beograd-Istanbul i stvarno ništa ne stižem da pratim. Nisam baš u toku.
Da li će možda on imati neke protekcije kada je takmičenje u pitanju?
- Gledam da prema kandidatima budem vrlo blagonaklona, a pogotovo kad znam da je to sin moje koleginice. Ja uvek stavim sebe u
poziciju kako bi bilo da moje dete dođe pred njih i naravno da uvek imam neke posebne emocije.