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Pop diva Jelena Karleušaprivukla je pažnju stajlingom na snimanju "Pinkovih zvezda". Mnogi su gledali samo u nju, a ona je još jednom pokazala da je pravi majstor da privuče pažnju.

Pre nego što je ušla u studio, Jelena je razgovarala sa novinarima i otkrila da je Zorica Brunclik baš krenula jako u komentarisanju kandidata.

- Zorica Brunclik je krenula jako. Kandidati su za sada diskutabilni, ja sam bila dosta oštrija jer smatram da moraju da se potrude više - rekla je na početku Karleuša.

Njena starija ćerka tina Tošić uskoro se seli u Milano gde će studirati menadžment u modi, a Jelena je otkrila kako se oseća povodom toga. istakla je da se plaši za njenu bezbednost.



- Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbedni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa - rekla je Jelena i dodala:

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir/M.J.

- Atina je već jako talentovana za modu, već je počela da komentariše stajlinge. Ima jako dobar ukus i mislim da će se to sve tek iskristalisati u Milanu. Ona je potpuno drugačija od mene, svedena, klasična i što da ne, malo mama da se ugleda na nju.

Ona je ranije najavila da će ići sa Atinom u Milanu, a sada je otkrila da sa njima kreće i Nika.

- Idem sa njom dok se malo ne smiri situacija. Sinoć je plakala i Nika je plakala, tako da moram i Niku da vodim. Tako da ćemo prvih par nedelja biti tamo sa njom. Taman i Nika da ima malo opravdanje da ne ide u školu.

Jelena se osvrnula na koleginicu Milicu Pavlović, sa kojom je već neko vreme u svađi, pa je prokomentarisala to što je Milica javno čestitala rođendan njenim ćerkama i pohvalila ih da su divno vaspitane devojčice.

- Bilo bi već preterivanje da nije imala lepe reči za decu koja to zaslužuju. Hvala joj - rekla je Karleuša i dodala:

- Ja uvek imam veru u to da će se Milica vratiti na pravi put i da će opet biti ona stara Milica koju sam ja volela. Ja sam neko ko je Milici mnogo pomogao u karijeri, zvala je da bude gost u pesmi, na koncertima... Ne znam šta se desilo i šta je bio problem. Pitajte nju. Volela bih baš da je pitate, zašto je krenula da ima tako bezveze komentare - istakla je Jelena, pa se osvrnula i na Teu Tairović.

1/7 Vidi galeriju Estrada Foto: Kurir/M.J., Kurir, Nikola Radišić

- Ona je bila takmičar jednog talent šoua gde sam bila njen mentor, dosta sam joj pomogla da prolazi iz kruga u krug, jedina sam joj davala glasove. Ako je ovo što ona sada komentariše ovako ružno njen odgovor na to, koga briga?! - poručila je JK.

Karleuša se dotakla i Dare Bubamare.

- Ja sam Dari samo lepo u životu učinila. Bila sam njena podrška kad joj je trebalo. Koji je bio razlog da se ona okrene to je njena stvar, ali svakako dobri ljudi su uvek na istom mestu, tamo gde ste ih ostavili, uvek istim pravcem plove. Mene uvek mogu naći, ja sam uvek neko ko oprašta ljudima koji pogreše i razumem sve. Vučem ozbiljnu energiju sa sobom, nije lako mene razumeti i biti moj prijatelj, ali jedno je sigurno da ja uvek samo dobro činim ljudima.