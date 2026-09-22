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Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, važi za jednu od onih žena koje podjednako vode računa o porodici, zdravom načinu života, ali i o suprugovoj karijeri. Pritom joj nije problem da potpuno opušteno izađe iz kuće i obavi svakodnevnu kupovinu.

Na pijaci kupila ribu

Ekipa našeg paparaca zatekla je Jelenu na pijaci u blizini njihove vile, i to u potpuno kućnom izdanju. Trenerka, papuče i lice bez trunke šminke bili su njen izbor za odlazak u nabavku, a s obzirom na to da joj je trenerka stajala kao salivena, bilo je jasno i zašto joj ovakvo opušteno izdanje nimalo nije smetalo.

Jelena je na pijacu došla u društvu oca, a prvo su svratili do ribarnice. Umesto da posegne za brzom hranom, koja se takođe nalazi u blizini, supruga Slobe Radanovića odlučila se za zdraviju opciju. Pažljivo je razgledala ponudu i birala svaki komad ribe, vodeći računa o tome šta će se naći na porodičnom stolu.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović paparaco Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Ona sprema krompiriće i salatu

Da Jelena zaista vodi računa o zdravoj ishrani, uverili smo se i sami. Dok je birala namirnice, već je imala u glavi ceo ručak.

- Eto, još samo da malo zapečem krompiriće i napravim salatu i gotov ručak - rekla je Jelena.

Nakon kupovine u ribarnici, Jelena i njen otac prošetali su pijacom, a zatim zastali kod jedne od tezgi gde su kupili i sveže povrće. Sve je delovalo kao sasvim obična porodična nabavka, daleko od reflektora koji inače prate njenog supruga.

Jelena i Sloba već godinama važe za veoma složan par, a svoj porodični život uglavnom drže podalje od očiju javnosti.

Osim što vodi računa o tome šta će se naći na trpezi i kako će se njen suprug hraniti, Jelena je Slobi velika podrška i kad je reč o muzici. Poznato je da često učestvuje u donošenju odluka vezanih za njegovu karijeru, a neretko upravo ona presluša pesme i predloži onu za koju smatra da bi najbolje legla njenom suprugu. Da njen osećaj retko greši, pokazalo se više puta, pošto su pesme koje je Sloba odabrao ubrzo postajale veliki hitovi.

Tako Jelena, dok je u javnosti često možemo videti uz jednog od najpopularnijih pevača skockanu od glave do pete, kod kuće ima sasvim drugačiju ulogu - brine o porodici, vodi računa o zdravoj ishrani, ali i budno prati svaki korak Slobine karijere.