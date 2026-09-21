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Trenutno u Beloj kući takmičari glasaju za najnegativniju osobu desete sezone, a ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Aleksandri Barać.

- Mahire, par puta sa te prokomentarisala i ti si rekao da ćeš mi slomiti naočare, tako da pazi kome pretiš. Druga osoba je Radojka, koja je pala u depresiju čim je Milan dobio priliku za Pinkove zvezde i treća osoba je Jasmina - rekla je Aleksandra Barać.

- Imam osećaj da Miljani fali sve i da se uvek na nešto žali, druga osoba je Kristina koja je juče bila nasmejana i družila se sa svima dok su treći par Rada i Milan - rekla je Emilija.

Milica oplela po Marinkoviću

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković u sukobu sa Mahirom Foto: Printscreen Pink

- Na prvom mestu mora da bude Ivan Marinković zato što je postao odbojniji prema svima nakon odnosa sa Laurom. On je malo negativan prema meni i prema svima, ja to sve primećujem. Juče je očekivao da počistimo nešto za njim, a to radi njegov ker. Za drugu osobu bih morala da kažem Dača jer je jako negativan, samo čujem da prozivaš Aneli i Karića. Treća osoba bi bio Leon - rekla je Milica.

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