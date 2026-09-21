Slušaj vest

Anica Milenković ne može da se pohvali srećnim detinjstvom. Još kao devojčica pretrpela je nasilje od strane rođenog oca, zbog čega je bila prinuđena da pobegne iz porodičnog doma.

Pevačica je sada odlučila da otkrije i još neke detalje iz mračne prošlosti o kojima dosad nije govorila u medijima, pa je tako ispričala da osim sestara ima i brata, za kojeg je njenoj majci rečeno da je umro na porođaju. Milenkovićeva kaže da i dan-danas veruje da je njen brat živ.

- Mama je, nažalost, izgubila jednu bebu? - upitao je Anicu voditelj emisije "Pretres" na Hajp televiziji.

- Ne bih rekla da je izgubila. Ona se porodila, čula je da dete plače. Bilo je muško i onda su joj doktori rekli da je, nažalost, umrlo. Nigde to nije zapisano, nisu dobili pravo da ga sahrane. Ona je do kraja svog života razmišljala o tome i imala osećaj da je on živ. Sanjala ga je u kući u koju je išla i videla je tu istu kuću, međutim, njega nije našla. Imala je otprilike predstavu kako izgleda. I ja sam se tad bila uključila da probam da ga nađem, ali, nažalost, možda bi i došli do njega, ali ja sam jednostavno u jednom trenutku sve obustavila. Žao mi je što ga majka nije našla na vreme, da se upoznaju. Ako se ikad sazna istina, volela bih da se vidimo. Šta bih volela da mu kažem, ne znam sad. Kod mene je sve u trenutku. Ja sam sve obustavila jer sam jednom prilikom pitala: "Šta će da uradi kad ga bude našla?" U njoj su bili ljutnja i bes - rekla je pevačica, pa dodala:

- Možda sam i srela negde rođenog brata a da sama toga nisam svesna. Ja bih volela da znam gde mi je brat. I sad da se pojavi i da mi neko kaže: "To je on", nikad mu ne bih prišla na taj način kao što je moja majka htela da mu kaže, ja bih ga gledala iz daljine - rekla je Anica.

1/5 Vidi galeriju Anica Milenković u emisiji 1na1 sa Jovanom Matić Đokić Foto: Kurir/Printscreen

Pevačica je potom otkrila i da ju je otac nazivao ku*vom.

- O, da. Jeste, i mene, i moje sestre, i komšinice, i moju majku. Ne postoji žena za koju to nije rekao, osim za svoju majku, a verovatno je i za nju mislio jer on u besu svašta kaže. Govorio je da sam kao moja majka, pošto je moja majka posle njega imala jedan brak, koji je kratko trajao, pa posle još jedan i pored tog čoveka je umrla. Dok je moj otac promenio žena i žena. Ali to nije ništa novo za njega, on tako naziva žene. Ima puno muškaraca koji te nazivaju lošim imenima samo zato što si žensko - navela je ona.

Voditelja emisije je zanimalo i da li je se otac odrekao.

- Jeste, tako je rekao. Ponekad na mene nije ni gledao kao na svoju ćerku. To se pokazalo posle svih ovih godina. Mislim da je na mene gledao kao na grešku od Boga jer je trebalo da budem muško. Nemamo nikakav odnos - rekla je pevačica na Hajp televiziji.

Anica je nakon emisije podelila i video na društvenoj mreži Tiktok, u kom je uputila apel da ga ljudi šire kako bi došao do njenog brata.

1/12 Vidi galeriju Anica Milenković nekad i sad Foto: Zorana Jevtić, Pritnscreen, Printscreen

- Ako ovaj video stigne do tebe, ili do nekog ko zna tvoju priču, želimo da znaš da su moja vrata i moje srce uvek otvoreni. Ako je od Boga da se naši putevi ukrste i da se konačno sretnemo, verujem da će tako i biti. Molim vas podelite ovaj video i pomozite da se moj glas čuje. Hvala vam od srca na podršci - napisala je Anica.

Nije jedini slučaj

Podsetimo, ovo nije jedini slučaj da neko tvrdi da su mu dete ili srodnik ukradeni na porođaju. Procene govore da su hiljade roditelja (čak i do nekoliko desetina po širim istragama i navodima različitih udruženja) tragale za decom proglašenom mrtvim pod sumnjivim okolnostima od pedesetih do dvehiljaditih godina. Roditeljima je u bolnicama saopštavano da je beba preminula ubrzo posle porođaja, ali često im nisu dozvoljavali da vide telo, niti je izdata adekvatna dokumentacija ili potvrda o grobnom mestu.