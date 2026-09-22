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Ljuba Aličić bio je jedan od domaćina dobrog provoda na čuvenom Šabačkom vašaru. U svom rodnom gradu danas je vlasnik kafane, u kojoj je ugostio i našu ekipu, a nije propustio priliku da, u prepoznatljivom maniru, otvoreno progovori o današnjoj estradi, mlađim kolegama, ali i najvećim ženskim zvezdama.

Ljuba je za Kurir istakao da Šabac kod njega ima posebno mesto, ne samo zato što je grad iz kog potiču brojni veliki pevači i muzičari već i zbog činjenice da je upravo tu napravio svoje prve muzičke korake.

- Ovo je prva kafana u kojoj sam počeo da pevam. Imao sam 13 godina. To je ta kafana i time se ponosim. Meni je bila neka odskočna daska i uvek zahvaljujem ljudima koji su me tada prihvatili - ispričao je Aličić.

Pevač se potom osvrnuo na mlađe generacije i današnju muzičku scenu, a kao i uvek, nije birao reči.

- Ja ti moram reći da u Srbiji mogu da nabrojim pevače na prste. Nažalost, estrada nije više kao što je bila. Pusti "tupa, tupa, tupa" i ništa se ne zna, ni šta se peva, ni šta se svira. To ne vredi - rekao je Ljuba.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Nemanja Nikolić

Posebno mu smeta, kako kaže, što se danas mnogo više pažnje obraća na izgled i šou nego na samo pevanje.

- Gde danas niko ne zna da peva, čoveče! Kako nije bitno da se zna da se peva? A šta je bitno? Da se skidaju gole? Da se vrti, vrti, vrti i to narod kao voli? Pa šta volite, ljudi, šta vam je? Dajte malo, cenite kvalitet - poručio je pevač.

Na pitanje da li bi prihvatio mesto u žiriju nekog velikog muzičkog takmičenja, Aličić je priznao da je poziva bilo, ali da smatra da ga možda upravo zbog njegove iskrenosti ne žele u toj ulozi.

- Oni ne smeju mene da stave zato što ja neću nikoga da hvalim ako ne treba da se hvali. Mene niko ne bi mogao da natera. Jesu me neki zvali, neću da otkrivam, ali šta ću ja da pričam kad svi znaju ko zna da peva, a ko ne zna - rekao je.

Kada je reč o velikim zvezdama, Ljuba nije štedeo komplimente za Jelenu Karleušu, za koju kaže da mu je posebno simpatična upravo zbog toga što nema dlake na jeziku.

- Ja nju stvarno obožavam i cenim. Zna da je velika zvezda i svakome kaže u lice. Volim je što kaže u lice, kao i ja. Može neko da me voli, može neko da me ne voli, ali to je tako - istakao je Aličić.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Marko Karović

Osvrnuo se i na Desingericu, koji je poslednjih godina izazvao veliku pažnju javnosti svojim nastupima.

- Po meni nije zvezda. Svaka čast njemu, ja njega poštujem, ali ja tako ne vrednujem to. On je više šoumen. Cenim to što radi, narod je navikao da voli i neka voli i dalje - rekao je Ljuba.

Za Aleksandru Prijović, međutim, nije imao dilemu.

- Aleksandra Prijović je velika zvezda. Šta ima neko da voli ili ne voli kada je ona to dokazala - bio je jasan pevač.

Posebno emotivno govorio je o Ceci Ražnatović, s kojom je godinama u prijateljskim odnosima.

1/7 Vidi galeriju U čast nezaboravnom Šabanu Šauliću, večeras se u Šapcu održava veliki koncert posvećen njegovom liku i delu. Na gradskom trgu, pred hiljadama ljudi, okupljene je dočekala večer ispunjena emocijama, sećanjima i – naravno – pesmama koje su obeležile generacije Foto: Boba Nikolić

- Ceca je prvo moja prijateljica, drugarica. Ona tako zna da peva... Ja volim srčane pevače i volim kvalitet, a to je ona. Ima lepu boju glasa, srčano peva, ima emociju, harizmu, svega ima. Ubija, verujte mi - rekao je Aličić.

Ljuba je na kraju još jednom izdvojio Cecu, Aleksandru Prijović i Jelenu Karleušu kao pevačice koje izuzetno ceni, naglašavajući da kod njih, osim uspeha i popularnosti, prepoznaje i jasnu svest o tome šta žele od svoje karijere.

Govoreći o Šabačkom vašaru, Aličić nije krio zadovoljstvo zbog atmosfere.

- Znate kako je u Šapcu, kraj Save - sve je veselo, sve je super. Ovde je stvarno lep provod - poručio je Ljuba.