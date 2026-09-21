Slušaj vest

Direktor jednog poznatog muzičkog festivala, Igor Karadarević, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću na putu ka Krupnju, u kojoj je nastala ogromna materijalna šteta od oko 100.000 evra. Na sreću, u udesu nije bilo teško povređenih lica.

Do nesreće je došlo kada je vozilo iz suprotnog smera proklizalo na putu i direktno udarilo u automobil kojim je upravljao Karadarević, koji prema nezvaničnim informacijama nije kriv za ovaj sudar.

Foto: Privatna arhiva

Prevezen u bolnicu

Nakon udesa, nekadašnji voditelj Rts-a, Karadarević je prevezen u bolnicu u Loznici gde mu je odmah ukazana medicinska pomoć. Lekari su ga zbrinuli zbog povrede vrata, pretrpljenog velikog stresa i povišenog krvnog pritiska.

Prema nezvaničnim saznanjima, on se u trenutku nesreće uputio ka opštini Krupanj.

Skrnavljenje groba

Inale, nedavno je Šabac, ali i celu Srbiju potresla vest o skrnavljenju porodične grobnice, a iza potresne priče nalazi se ime dobro poznato javnosti.

Reč je o bivšem voditelju Radio-televizije Srbije i sadašnjem direktoru festivala „Ritam Evrope“ Igoru Karadareviću, čoveku koji je godinama bio deo medijske scene, a danas vodi jedan od najpoznatijih omladinskih muzičkih projekata u regionu. Ipak, ovoga puta u centru pažnje našao se iz najtežeg razloga.

Njegovi roditelji musliman Jašar i pravoslavka Zorica svoju su priču gradili na temeljima koji su preživeli i najteža iskušenja. Prošli su kroz ratne vihore, sačuvali svoj brak kad su se mnogi drugi raspadali pod pritiskom prezimena i porekla, dokazujući da ljubav ne poznaje granice koje iscrtavaju ljudi, vera i politika.

1/6 Vidi galeriju Igor Karadarević Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Bila je to ljubav kakvu je mogla da prekine samo Zoričina duga bolest, a naposletku i smrt, pre nepune dve godine. Jašar joj je podigao spomenik onako kako su i živeli - u duhu međusobnog poštovanja.

Uz njegovo ime i simbole, na grobnici se našao i krst, obeležje vere njegove supruge, koja za pet decenija dugog braka nikada nije bila sporna.

Pogledajte dodatni snimak: