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Pre nego što je sinoć nastupila na Šabačkom vašaru, Zorana Mićanović je razgovarala sa okupljenim predstavnicima medija i tom prilikom progovorila o životu u Šapcu, karijeri, ali i sabotiranju.

Pevačica ne krije da su joj se tokom karijere dešavale neprijatne situacije, ali je najpre otkrila kakav je osećaj zapevati u svom rodnom gradu.

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Iskreno nisam bila rada da radim ove godine jer ovo mi je već treca godina za redom, ali pošto su insistirali da dođem i ove godine, a ja volim moj grad jer su ljudi veseljaci, znaju da prepoznaju pravu muziku i pesme koje ja pevam i nisam mogla da odbijem - otkrila je ona, a potom priznala da je htela da odbije gostovanje jer je mislila da je tri godine previše, međutim, predomislila se.

- Mislila sam da su se ljudi zasitili, da neće doći, to su naše pevačke bolesti. Mlada sam, priznajem da imam nesigurnosti, kolege i koje imaju karijere duže i bolje od mojih, dešavaju se kiksevi na nastupima i ne bude onako kako smo zamislili - rekla je Zorana.

Zorana se osvrnula i na incident sa Šabačkog vašara od pre nekoliko noći, kada su Uroša pogodili ledom tokom izvođenja pesme, a onda se prisetila svoje neprijatne situacije.

1/7 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Marko Cvetković, Printscreen

"Momak me je pogodio ledom jer nisam obraćala pažnju na njega"

- Nisam ispratila taj konkretan događaj, ali meni se desila ista situacija u jednoj diskoteci. Momak me je pogodio ledom zato što nisam obraćala pažnju na njega. Na kraju je rekao: 'Nisi me konstatovala i nisi htela da gledaš u mene, zato sam te gađao'. Obezbeđenje je reagovalo, ali ja ne razumem ljude koji nemaju kulturu i hoće po svaku cenu da budu u centru pažnje.

- Poslednji put je obezbeđenje zbog mene reagovalo u Austriji kada je neko hteo da naruči pesmu, pa su bili jako bučni. Nemam problem da popričam sa svima i otpevam pesmu ako se lepo i kulturno ponašaju. Mi smo ljudi, razumem da nas fanovi vole, ali neprijatnosti prave samo nevaspitani ljudi - iskrena je ona.

"Vendi nezamenljiva"

Na pitanje o atrakcijama Šabačkog vašara i poređenju Vendi i Atine Ferari, pevačica je iznela jasan stav.

1/6 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Kurir Televizija

- Poštujem svačiji rad, ali meni je Vendi nezamenljiva i niko ne može kao ona. Ona je posebna na svoj način i ljudi dolaze na vašar specijalno zbog nje. Žao mi je što poslednje tri-četiri godine nisam imala priliku da odem na njen nastup da je slušam i vidim taj šou koji daje ljudima. Nemam ništa protiv Atine Ferrari, ali Vendi je Vendi.

- Što se tiče publike, svuda je isto. Publika je ista i na koncertu, i u klubu, i ispod šatre, samo je lokacija drugačija.

O sabotažama: Gasili su mi mikrofon...

Na kraju, Zorana se osvrnula i na podršku rodnog grada i teške početke kada je trpela sabotaže starijih kolega.

- Najlepši je osećaj kada te vole ljudi iz grada odakle si potekao. Međutim, u početku nije bilo tako — imala sam velike sabotaže i nisam bila prihvaćena, ali sam se godinama izborila da to promenim. Zahvalna sam i Šapčanima i publici iz Beograda, Novog Sada i svih drugih gradova.

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović u providnoj haljini Foto: ATA images

- Sabotaže se nisu dešavale na vašaru, već na privatnim proslavama i svadbama kada sam bila dete od 13 ili 14 godina. Dešavalo se da mi gase mikrofon i prave opstrukcije. Danas me te koleginice gledaju drugačije. Ja se i danas javim tim koleginicama najnormalnije, kao da ništa nije bilo. Čovek sam, praštam, a na njima je da nose svoj teret", rekla je Zorana u razgovoru za Blic.