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Darko Lazić uživa u porodičnom životu u rodnoj kući u Brestaču sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom. Pevač je pre nekoliko godina renovirao dvospratnicu sa velikim dvorištem, a svojevremeno je pokazao kako izgleda unutrašnjost njihovog luks doma.

Na Darkovom Instagram profilu je jednom prilikom osvanuo video-snimak iz vile na kom je pokazao njihov dnevni boravak.

Foto: Printscreen Instagram

Zidovi krem boje se sasvim slažu sa celokupnim enterijerom. Prostorom dominiraju dva kauča, koja su jedan prema drugom okrenuta, oko malog stočića.

Tu su i brojne ikone, ali i portret bračnog para Lazić, a sve je urađeno po poslednjoj modi. Biljke dodatno oplemenjuju prostor, a jedan ceo zid je od prirodnog bambusa.

U istom dvorištu živi i udovica Dragana Lazića

Podsećamo, u njihovom dvorištu nalazi se i kuća Dragana Lazića, pokojnog brata pevača, a u kojoj sada živi njegova supruga sa naslednicama.

Katarina je nedavno rešila da progovori o odnosu sa jetrvom.

Foto: Printscreen Instagram

Prošlo je šest meseci od tragične smrti Dragana Lazića, brata Darka Lazića, a pevač i njegova supruga Katarina trudili su se da tokom ovog teškog perioda budu uz njegovu porodicu i pruže im podršku.

Kaća je sada na svom Instagram profilu otvoreno govorila o odnosu koji ima sa Draganovom udovicom, otkrivši detalje njihove bliskosti i odnosa nakon velike porodične tragedije.

- U kakvim si odnosima sada sa jetrvom, obzirom da ste kuća do kuće? - glasilo je pitanje, a Darkova supruga odgovorila je bez ustručavanja:

- U super, kao i uvek. Ne znam zašto bi bilo drugačije? - napisala je ona.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić Foto: Printskrin/Instagram

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