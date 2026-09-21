DARKO LAZIĆ OTVORIO VRATA SVOJE VILE Folker pokazao luks opremljen dom u Brestaču: Sve po poslednjoj modi (FOTO)
Darko Lazić uživa u porodičnom životu u rodnoj kući u Brestaču sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom. Pevač je pre nekoliko godina renovirao dvospratnicu sa velikim dvorištem, a svojevremeno je pokazao kako izgleda unutrašnjost njihovog luks doma.
Na Darkovom Instagram profilu je jednom prilikom osvanuo video-snimak iz vile na kom je pokazao njihov dnevni boravak.
Zidovi krem boje se sasvim slažu sa celokupnim enterijerom. Prostorom dominiraju dva kauča, koja su jedan prema drugom okrenuta, oko malog stočića.
Tu su i brojne ikone, ali i portret bračnog para Lazić, a sve je urađeno po poslednjoj modi. Biljke dodatno oplemenjuju prostor, a jedan ceo zid je od prirodnog bambusa.
U istom dvorištu živi i udovica Dragana Lazića
Podsećamo, u njihovom dvorištu nalazi se i kuća Dragana Lazića, pokojnog brata pevača, a u kojoj sada živi njegova supruga sa naslednicama.
Katarina je nedavno rešila da progovori o odnosu sa jetrvom.
Prošlo je šest meseci od tragične smrti Dragana Lazića, brata Darka Lazića, a pevač i njegova supruga Katarina trudili su se da tokom ovog teškog perioda budu uz njegovu porodicu i pruže im podršku.
Kaća je sada na svom Instagram profilu otvoreno govorila o odnosu koji ima sa Draganovom udovicom, otkrivši detalje njihove bliskosti i odnosa nakon velike porodične tragedije.
- U kakvim si odnosima sada sa jetrvom, obzirom da ste kuća do kuće? - glasilo je pitanje, a Darkova supruga odgovorila je bez ustručavanja:
- U super, kao i uvek. Ne znam zašto bi bilo drugačije? - napisala je ona.
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