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Pevač Emir Habibović postao je otac po šesti put! Njegova supruga Tamara porodila se i na svet donela dečaka kojeg su nazvali Amin, a u porodici Habibović vlada velika radost.

Emir je prethodne večeri nastupao na Šabačkom vašaru, dok je Tamara bila u bolnici i čekala porođaj.

Pevač nije krio uzbuđenje zbog dolaska naslednika, a sada je konačno stigla najlepša vest, njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana. I mama i beba se osećaju dobro, a beba je na svet došla u 14:25h

1/6 Vidi galeriju Emir Habibović Foto: Printscreen

Habibović ima iskustva u roditeljstvu

Podsetimo, Habibović iza sebe već ima veliko roditeljsko iskustvo.

Emiru i Tamari sada predstoje najlepši dani sa bebom, dok će u njihovom domu nesumnjivo biti razloga za veliko slavlje.

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