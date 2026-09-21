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EMIR DOBIO ŠESTO DETE! Pevaču stigao sin, slavlje u porodici Habibović
- Emir Habibović postao je otac po šesti put, a supruga Tamara rodila je sina kojem su dali ime Amin.
- Pevač je prethodne večeri nastupao na Šabačkom vašaru dok je porodica čekala porođaj, a u domu Habibovića vlada veliko slavlje.
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Pevač Emir Habibović postao je otac po šesti put! Njegova supruga Tamara porodila se i na svet donela dečaka kojeg su nazvali Amin, a u porodici Habibović vlada velika radost.
Emir je prethodne večeri nastupao na Šabačkom vašaru, dok je Tamara bila u bolnici i čekala porođaj.
Pevač nije krio uzbuđenje zbog dolaska naslednika, a sada je konačno stigla najlepša vest, njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana. I mama i beba se osećaju dobro, a beba je na svet došla u 14:25h
Emir Habibović Foto: Printscreen
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Habibović ima iskustva u roditeljstvu
Podsetimo, Habibović iza sebe već ima veliko roditeljsko iskustvo.
Emiru i Tamari sada predstoje najlepši dani sa bebom, dok će u njihovom domu nesumnjivo biti razloga za veliko slavlje.
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