"UHVATIO SAM RADU MANOJLOVIĆ I MILANA STANKOVIĆA U INTIMNOM ČINU" Pevač razotkrio kolege, oni ga molili da ne širi priču
- Slobodan Batjarević Cobe tvrdi da je prvi otkrio vezu Rade Manojlović i Milana Stankovića, kada ih je zatekao kako se ljube u Makedoniji.
- Kaže da su ga potom molili da ćuti, ali je on odmah ispričao ostalima šta je video.
Prema rečima nekadašnje "Zvezde Granda", Slobodana Batjarevića Cobeta, on je bio prva osoba koja je tada saznala da su Rada Manojlović i Milan Stanković u otpočeli ljubavnu vezu.
Kako je sam Cobe opisao za "Hype", on ih je zatekao tokom jednog gostovanja u Makedoniji i objasnio da su svi iz grupe, zajedno sa Žikom, već su sišli dole do kombija, ali Rade i Milana nije bilo, pa je otišao gore jer ga je nerviralo što kasne.
Ovako je Cobe izgledao nekada:
Kada je video da Rade nema u njenoj sobi, polako je otvorio vrata Milanove sobe i zatekao ih dok su se ljubili.
- Uhvatio sam Radu Manojlović i Milana Stankovića u intimnom činu. Ja sam otkrio njihovu vezu - ispričao je Cobe i dodao da im je u tom trenutku doviknuo: "Tu ste, gotovi ste".
Potoms u ga Rada i Milan molili da ne širi priču i u šali mu zapretili:
- Nemoj slučajno nekome nešto da kažeš, ubićemo te!
- Milane, kad bi tvoj brat rekao nekome nešto - odgovorio im je Cobe, ali je priznao da čim je sišao dole, sve je odmah ispričao ostalima.
Inače, Rada Manojlović i Milan Stanković važili su za jedan od najomiljenijih parova na estradi, a i nakon prekida ljubavne veze ostali su u prijateljskim odnosima.
Rada o Milanu
Inače, pevačica Rada Manojlović nakon dužeg vremena nedavno je progovorila o svom nekadašnjem partneru i kolegi Milanu Stankoviću, koji se pre nekoliko godina povukao iz javnosti i sa estrade.
Rada je na društvenoj mreži Iks podelila svoje mišljenje o Milanovom povlačenju, ali i istakla koliko ga publika i dalje voli. Kako je navela, mnogi sa nestrpljenjem iščekuju njegov povratak na muzičku scenu, što je podgrejalo priče o tome da će pevač ponovo ući u javni svet.
- Samo ko je bio svedok tog vremena može da razume zašto se povukao, a isti ti koji su ga satanizovali zbog izgleda i celokupne njegove pojave, ideja, vizije, i dan-danas žive od njegove izolacije. Paradoks. Ljudi ga vole i jedva čekaju da se vrati, to je najvažnije! - napisala je Rada.
Milan Stanković nekad i sad:
"Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac"
Podsetimo,gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.
- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:
- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:
- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada nedavno.
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