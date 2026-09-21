Slušaj vest

Prema rečima nekadašnje "Zvezde Granda", Slobodana Batjarevića Cobeta, on je bio prva osoba koja je tada saznala da su Rada Manojlović i Milan Stanković u otpočeli ljubavnu vezu.

Kako je sam Cobe opisao za "Hype", on ih je zatekao tokom jednog gostovanja u Makedoniji i objasnio da su svi iz grupe, zajedno sa Žikom, već su sišli dole do kombija, ali Rade i Milana nije bilo, pa je otišao gore jer ga je nerviralo što kasne.

Ovako je Cobe izgledao nekada:

1/8 Vidi galeriju Slobodan Batjarević Cobe nekad i sad Foto: Printskrin Youtube, Foto Printscreen, Printscreen

Kada je video da Rade nema u njenoj sobi, polako je otvorio vrata Milanove sobe i zatekao ih dok su se ljubili.

- Uhvatio sam Radu Manojlović i Milana Stankovića u intimnom činu. Ja sam otkrio njihovu vezu - ispričao je Cobe i dodao da im je u tom trenutku doviknuo: "Tu ste, gotovi ste".

Potoms u ga Rada i Milan molili da ne širi priču i u šali mu zapretili:

- Nemoj slučajno nekome nešto da kažeš, ubićemo te!

- Milane, kad bi tvoj brat rekao nekome nešto - odgovorio im je Cobe, ali je priznao da čim je sišao dole, sve je odmah ispričao ostalima.

Inače, Rada Manojlović i Milan Stanković važili su za jedan od najomiljenijih parova na estradi, a i nakon prekida ljubavne veze ostali su u prijateljskim odnosima.

1/6 Vidi galeriju Milan Stanković i Rada Mnojlović Foto: Damir Dervišagić, Kurir TV, Kurir

Rada o Milanu

Inače, pevačica Rada Manojlović nakon dužeg vremena nedavno je progovorila o svom nekadašnjem partneru i kolegi Milanu Stankoviću, koji se pre nekoliko godina povukao iz javnosti i sa estrade.

Rada je na društvenoj mreži Iks podelila svoje mišljenje o Milanovom povlačenju, ali i istakla koliko ga publika i dalje voli. Kako je navela, mnogi sa nestrpljenjem iščekuju njegov povratak na muzičku scenu, što je podgrejalo priče o tome da će pevač ponovo ući u javni svet.

- Samo ko je bio svedok tog vremena može da razume zašto se povukao, a isti ti koji su ga satanizovali zbog izgleda i celokupne njegove pojave, ideja, vizije, i dan-danas žive od njegove izolacije. Paradoks. Ljudi ga vole i jedva čekaju da se vrati, to je najvažnije! - napisala je Rada.

Milan Stanković nekad i sad:

1/10 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

"Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac"

Podsetimo,gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:

- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada nedavno.

1/8 Vidi galeriju Milan Stanković na Evroviziji 2010. godine Foto: Cornelius Poppe / AFP / Profimedia, Lehtikuva OY / Shutterstock Editorial / Profimedia

BONUS video: