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Maja Jovanović, nekadašnja izabranica frontmena rok sastava „Riblja čorba“, u dokumentarnom ostvarenju „Dozivanje anđela“ otkrila je nepoznate detalje o ljubavi sa slavnim muzičarem. Ona se prisetila kako je izgledala njihova veridba upriličena noć uoči njegovog odlaska u armiju, zbog čega je donela odluku da prekine zaruke, ali i kako su na nju uticale numere „Srećan put pišo moja mala“ i „Dva dinara druže“.

Ona se dotakla jedne uspomene na kojoj pozira pored Bore dok je boravio u vojsci:

- Čak sam i pokušala da se prisetim svega toga nekoliko puta tokom svih ovih godina, kako je to sve izgledalo, to naše upoznavanje i ti neki prvi trenuci. U svakom slučaju jedino čega se ja sećam kao trenutka je da se ja budim ujutru, moj brat dolazi u sobu i ja mu kažem - e znaš šta, ja sam se verila. I čini mi se da je to urađeno sa onim od ključeva... ono što povezuje ključeve, e to je trebalo da izigrava prsten. On je sutradan otišao u vojsku i mi smo nadalje krenuli da se dopisujemo - rekla je Maja u tom dokumentarnom filmu.

Foto: Printscreen

- Tih nekoliko sličica koje imam, baš sam to pogledala pre neki dan... e sad jedna od fotografija je da ja stojim sa strane i gledam u Boru koji je u vojničkoj uniformi, nasmešen i onako lep kakvim ga je Bog dao, a pored njega su neke dve devojčice. One su tu došle, videle su zvezdu. Ej došao u Doboj neko ko je snimio ploču. I vidim se ja na toj slici kako gledam sve to nekim strašnim pogledom. Ja se zaista toga ne sećam. Ali eto takva je situacija bila", ispričala je ona.

Bora je dosta pesama upravo napisao dok je bio u vojsci. U tom periodu nastala je jedna od najpoznatijih numera Riblje čorbe - "Dva dinara druže" kao osvetnički deo jednog oproštajnog ljubavnog pisma.

1/5 Vidi galeriju Bora Čorba Foto: Printscreen/Instagram

"Planirali smo mi venčanje, sve smo to organizovali, smišljali smo i imena za decu"

- Planirali smo mi venčanje, sve smo to organizovali, smišljali smo i imena za decu. I ja samo u jednom trenutku shvatim da ja taj život neću moći da vodim. Završili smo telefonom ili pismom... ili tako nešto. I nikad se više nismo videli. "Dva dinara druže" je pesnica u glavu a o ovoj "Srećan put pišo moja mala" i da ne pričam. Pa tu se eksplicitno pominje tata general, dobila si sve što si htela... ma ne daj Bože. Za mene to nije bio horor nego da sam mogla da ga ubijem, ubila bih ga. To je bio užas za mene - ispričala je Maja Jovanović.

- Kad je napisao "Dva dinara druže", raznežio me, a kad sam čula da je obelodanio pesmu "Srećan put pišo moja mala", skamenila sam se. Pisao je da sam imala prljavu intimu, ko mi je otac, obelodanio gde živim. To je stvarno bio šok". Mogu li i kako, današnje generacije razumeti vezu sa ćerkama generala sa Belih voda?

Pesma "Srećan put pišo moja mala", mnogim mangupima iz korena je promenila adolescentski period na svet.

Okrutna Maja, tako su je ranije zvali, bila je devojka koja je Bori slomila srce.

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