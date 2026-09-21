Borislav Terzić Terza deli budžet svojim cimerima, a Slađu Poršelinu ostavlja za kraj, izazivajući tenzije.
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PONIŽENA SLAĐA PORŠELINA! Terza je izvređao kao nikada pre, haos u Eliti 10
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Borislav Terzić Terza je ovonedeljni vođa i upravo deli budžet svojim cimerima, a Slađu Poršelinu ostavio je za sam kraj i ponizio je.
- Sebi dajem 2000 dinara, odnosno mali budžet - rekao je Terza.
- Želim da čujem mišljenje o sebi - rekla je Poršelina.
- Molim vas tišina. Slađo, slatka si. Sastanak je završen - rekao je Terza.
Borislav Terzić Terza Foto: Kurir
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- Smeće jedno, ja želim večeras reč - rekla je Poršelina.
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