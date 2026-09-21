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Borislav Terzić Terza je ovonedeljni vođa i upravo deli budžet svojim cimerima, a Slađu Poršelinu ostavio je za sam kraj i ponizio je.

- Sebi dajem 2000 dinara, odnosno mali budžet - rekao je Terza.

- Želim da čujem mišljenje o sebi - rekla je Poršelina.

- Molim vas tišina. Slađo, slatka si. Sastanak je završen - rekao je Terza.

Borislav Terzić Terza Foto: Kurir

- Smeće jedno, ja želim večeras reč - rekla je Poršelina.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

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