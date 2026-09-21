"Jako sam zbunjen"

- Još uvek sam u prijemnom odeljenju, jako sam zbunjen. Moglo mi se svašta desiti, taj put je pun krivina, padala, kiša, on je vozio 90 na sat kada me je udario, ljudi su se krstili kada su videli da sam prošao bez teških povreda, moglo je biti mnogo gore. Bio je faktor iznenađenja čovek se odjednom, niotkud pojavio i zakucao u mene. Bio sam u psihijatriji tamo su me smirili. Mislio da sam da reagujem smirenije na ovakve stvari, ali očigledno čovek ne može nikada biti spreman. Pršljen je naprsao, ugruvan mi je grudni koš, ramena, noga... I dalje sam na pregledima - rekao je on i dodao: