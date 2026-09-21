"PRŠLJEN MI JE NAPUKAO, TRAŽIO SAM PSIHIJATRA" Evo kako se oseća bivši RTS voditelj nakon nezgode
- Igor Karadarević je doživeo saobraćajnu nezgodu i i dalje je u bolnici, gde čeka završetak pregleda.
- Kaže da je zbunjen i da mu je naprsao pršljen, dok su mu ugruvani grudni koš, ramena i noga.
Direktor poznatog muzičkog festivala i nekadašnji voditelj RTS-a, Igor Karadarević, doživeo je saobraćajnu nezgodu nakon čega je hospitalizovan. On se sada oglasio i otkrio kako se oseća.
Igor se i dalje nalazi u bolnici i čeka da sva ispitivanja budu završena, a kaže da je sreća da nije zadobio teže povrede.
"Jako sam zbunjen"
- Još uvek sam u prijemnom odeljenju, jako sam zbunjen. Moglo mi se svašta desiti, taj put je pun krivina, padala, kiša, on je vozio 90 na sat kada me je udario, ljudi su se krstili kada su videli da sam prošao bez teških povreda, moglo je biti mnogo gore. Bio je faktor iznenađenja čovek se odjednom, niotkud pojavio i zakucao u mene. Bio sam u psihijatriji tamo su me smirili. Mislio da sam da reagujem smirenije na ovakve stvari, ali očigledno čovek ne može nikada biti spreman. Pršljen je naprsao, ugruvan mi je grudni koš, ramena, noga... I dalje sam na pregledima - rekao je on i dodao:
- Automobil je uništen. Žena koja je bila u drugom automobilu ima dva polomljena rebra. Pod sedativima sam, ležim. Porodica je došla, uz mene su. Vidim da su se doktori okupili, čekam da dobijem informacije.
kurir / blic
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