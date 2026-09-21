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Milica Mitrović ponovo je zainteresovala svoje pratioce objavom na Instagramu, a ovog puta pokazala je delić porodičnog doma na Dedinju.

Na fotografiji se vidi prostran i svetao dnevni boravak, uređen u elegantnom i modernom stilu. Centralno mesto zauzima velika sofa u svetlim, krem tonovima, dok crni dekorativni jastuci unose kontrast i dodatno naglašavaju sofisticiran izgled enterijera.

Foto: Printscreen Instagram

Pažnju privlače i veliki prozori koji se prostiru gotovo celom visinom zida, a prostor dodatno oplemenjuju duge bele zavese kroz koje dopire mnogo dnevne svetlosti.

Na tamnom klub stolu nalaze se brojni dekorativni detalji, među kojima su cvetni aranžman, svećnjaci, ukrasne posude i kristalni elementi. Sve zajedno daje dnevnoj sobi elegantan i prijatan izgled.

Atmosferu objave dodatno je upotpunila pesma "I Thought I Saw Your Face Today" grupe She & Him, dok je uz fotografiju stajala kratka, ali emotivna poruka: "LOVE MY FAM", odnosno "Volim svoju porodicu".

Pogledajte još fotografija njihovog doma u galeriji ispod:

1/12 Vidi galeriju Vila Željka Mitrovića Foto: Printscreen/Instagram

Ovako su nekad izgledali Milica i Željko

Milica je nedavno na svom profilu podelila njihovu fotografiju iz mlađih dana, na kojoj zagrljeni uživaju u vremenu kada su tek gradili svoje snove. Ti snovi su danas realnost, a na uspomeni od pre više od tri decenije, Milica nosi crvenu sportsku majicu i ne skida prepoznatljiv osmeh sa lica, dok mladi Željko u plavoj majici drži ruku preko njenog ramena.

Foto: Printscreen Instagam

Uz ovu retku fotografiju iz ranih dana njihove ljubavi, Milica je samo kratko stavila srce i broj 33 što je rekordnom roku izazvalo lavinu reakcija. Brojne poznatih ličnosti, prijatelji i saradnici su čestitali godišnjicu ljubavi, a lepe reči su se samo nizale ispod objave, među kojima je prva bila Sanja Marinković koja je stavila srce.

Jedno drugom najveći oslonac

Tokom više od tri decenije zajedničkog života, Željko i Milica uspeli su da izgrade jedno od najuticajnijih medijskih carstava u regionu, ali i da, uprkos životu pod budnim okom javnosti, sačuvaju ono najvažnije - porodični mir i bliskost.

1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

Iz njihovog braka rodile su se dve ćerke, Kristina i Andrea, na koje su oboje izuzetno ponosni.

I dok su godine donosile brojne poslovne izazove i obaveze, Željko i Milica nikada nisu krili da su jedno drugom bili najveći oslonac i podrška.

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