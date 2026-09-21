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Nakon venčanja u Majamiju, Zorana Jovanović Zorannah i njen partner Eloj Rum konačno su pronašli dom u Americi u kom će se skućiti.

Zorana je na Instagramu podelila kadrove iz svog novog doma u kom će par otpočeti novo životno poglavlje i podelila lepe vesti:

Zorana Jovanović Zorannah
Foto: Printscreen Instagram

- Poglavlje 5! Naš peti dom za tri godine. Ono što vam niko ne kaže o ovakvom načinu života jeste koliko ćete se puta seliti i koliko je teško pronaći dom u novim gradovima. Ali konačno smo pronašli kuću koju obožavamo i jedva čekamo da je uredimo i pretvorimo u pravi dom - napisala je Zorana uz fotografije iz njihovog doma u Majamiju.

Iako još nije otkrila sve detalje svog raskošnog doma, Zorana je do sada pokazala deo velike kuhinje, uređene u modernom stilu. Dominiraju crni tonovi, koji su efektno uklopljeni sa elementima od prirodnog drveta i stvaraju upečatljiv kontrast.

Nije bilo svadbe

Prošle godine, influenserka je naglasila da klasične svadbe neće biti.

- Trenutni plan je da ne pravimo svadbu, već samo da se potpišemo - rekla je Zorana ranije, a potom se tako i odigralo.

Zorana Jovanović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Kako se sve odigralo po njenoj želji, nastupili su masovni komentari o njihovom venčanju. Zorana je kroz smeh sve to prokomentarisala.

- Izgleda da su ljudi očekivali kočije, orkestre, pet venčanica… Pre deset godina, kad sam se često slikala u venčanicama, meni je sve to delovalo jako kul, ali što više ideš na tuđa venčanja, sve više shvataš da su svadbe veća radost za familije i prijatelje nego za mladence. Posebna priča je ako mlada i mladoženja dolaze iz različitih kultura, pa treba praviti miks, koji iziskuje mnogo uklapanja. Recimo, ja vrlo malo slušam stranu muziku, a trebalo bi da pola svadbe bude baš ona kako bi se i druga strana super provela - istakla je influenserka tada.

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14:48
20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV