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Pobednica muzičkog takmičenja „Nikad nije kasnoBojana Barjaktarović našla se u centru pažnje nakon snimka sa Šabačkog vašara koji se širi društvenim mrežama.

Na video-zapisu vidi se trenutak kada Bojana, očigledno nezadovoljna situacijom na bini, traži od muzičara da sklone instrumente kako bi se nastavilo sa postavljanjem opreme.

„Skloni svoj instrument sa bine, odmah“, čuje se kako govori Bojana, dok se u nastavku snimka može čuti i: „Klavijaturista neka dođe da skloni svoje instrumente kako bi mogli da se namontiramo i radimo dalje.“

Snimak je za kratko vreme privukao pažnju korisnika društvenih mreža, koji su komentarisali pevačicinu reakciju i situaciju koja je prethodila ovom trenutku.

Bojana Barjaktarović Foto: Printscreen/TikTok

 Ne zna se razlog drame

Bojana je publici poznata po energičnim nastupima i specifičnom vokalu, a nakon pobede u emisiji „Nikad nije kasno“ nastavila je da nastupa širom regiona.

Ostaje nepoznato šta je tačno prethodilo raspravi na bini i da li je u pitanju bio nesporazum oko organizacije nastupa. Na snimku koji kruži mrežama zabeležen je samo deo situacije, zbog čega se njen kontekst ne može u potpunosti utvrditi.

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 Pogledajte dodatni snimak:

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