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Snimanje nove epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" ponovo je privuklo veliku pažnju medija, a članovi žirija su pred kamerama otvoreno govorili o estradnim izazovima i takmičenju. Sanja Vučić je govorila o ogromnom trudu, odricanju i eksperimentisanju u karijeri, istakavši da pravi takmičarski okršaji tek slede.

Posebnu pažnju privukao je Đorđe David, koji se pojavio u iznenađujuće elegantnom izdanju, ali i oštro odgovorio na kritike povodom svog prepoznatljivog rokerskog imidža.

"Trudim se da svaki put budem drugačija. Prava je prilika da se eksperimentiše. Ima dosta ulaganja kad je naš posao u pitanju, vremena i suza, pesma, spotova. Nisam se za sada posvađala ni sa kim, to obično dođe u kasnijim krugovima, kada krenu da se takmiče jedni protiv drugih." - rekla je Sanja Vučić, a onda se Đorđe David pojavio u elegantnom odelu i sve ostavio bez teksta:

"Kad imaš potrebu za tako nečim, odradiš to, idem posle kod važnih prijatelja u Novi Sad, pa se onda važno i obučem. Suknje ću i dalje nositi i lakirati nokte, to radim od 80-tih godina, za seljačine koje to ne kapiraju to je neka doktrina još od Dejvida Bovija, Cepelina, ja sam generacija koja je na tome rasla. Rokenrol me je otrovao, ja od toga ne mogu da pobegnem" - rekao je roker koji je svojevremeno govorio o svom detetu.

1/6 Vidi galeriju Đorđe David Foto: M.P./ATAImages

Naš pevač napravio dete 18 godina mlađoj, a neće da je ženi

Podsetimo, poznati roker i član žirija "Zvezde Granda", Đorđe David, godinama uživa u skladnoj vezi sa partnerkom Anom sa kojom ima ćerku, ali njihova privatnost i nekonvencionalan stil života ne prestaju da intrigiraju javnost. Iako su u stabilnoj zajednici, muzičar nikada nije stao pred oltar sa svojom 18 godina mlađom izabranicom, niti to ima u planu.

Đorđe je otvoreno govorio na ovu temu i objasnio da smatra besmislenim to da se ženi u 21. veku.

- Ja se nikad nisam ženio, za mene je to žešća glupost prevaziđena u 21. veku - istakao je roker. Đorđe smatra da bračni papir u današnje vreme predstavlja samo opterećenje i formu koja ne garantuje vernost i poverenje, te dodaje da je bio svedok brojnih velikih ljubavi koje su počele da propadaju upravo nakon potpisivanja papira.

1/5 Vidi galeriju Đorđe David stigao na finale Zvezde Granda Foto: Kurir

- Ja sam odavno digao ruke od sebe u tom pogledu da ću imati dete i da ću upoznati srodnu dušu, nekoga ko to kapira i da to neču nikada sresti. Onda se desila Ana, na pragu mog trećeg doba, koja je 18 godina mlađa i koja je sve ono što ja imam u glavi upakovano kada je u pitanju vizuelni izgled, pošto smo mi gluplji pol i kada je u pitanju glava. Volim da kažem da sam najbolji otac jer sam mojoj Staši izabrao najbolju majku na svetu. Ona zna da sam ja bolesnik koji ne može da zaspi kada televizor nije uključen, da je košarka moja pasija i da to noću nadoknađujem - rekao je Đorđe.

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