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Voditeljka Sanja Kužet (43) nakon porođaja se povukla iz javnosti, a nedavno je obelodanila i da je odlučila da nakon 13 godina napusti "Zvezde Granda". Ipak, ostala je aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli trenutke iz svakodnevnog života.

Sanja je poznata po tome što vodi računa o svom izgledu i fizičkoj formi, a redovno trenira. Ovoga puta podelila je fotografiju sa treninga, pozirajući u sportskom kompletu koji je istakao njenu vitku figuru.

Foto: Printscreen Instagram

Voditeljka je ranije otvoreno govorila i o promenama kroz koje je prolazila nakon porođaja, kao i o procesu vraćanja u formu.

- Moj proces vraćanja u stare obime je trajao devet meseci. To je jedan potpuno normalan i prirodan proces i mislim da treba da podržimo žene u bilo kojoj dobi da rađaju, da nigde ne žure, da će se telo vratiti. Da je potrebno strpljenje i mir - rekla je Sanja i dodala:

- Malo taj pritisak ume nekad da naruši, pogotovo mlade mame, zato to govorim u tom kontekstu - poručila je ona jednom prilikom.

Smršala 18kg

Sanja se, inače, može pohvaliti neverovatnom disciplinom koju poseduje, s obzirom na to da je uspela da smrša 18 kilograma, a svojevremeno je otkrila kako je to uspela.

1/5 Vidi galeriju Sanja Kužet Foto: Printscreen, Društvene Mreže

- Najdeblja sam bila u trudnoći, ugojila sam se čak 18 kilograma. Međutim, posle šest meseci sam se vratila svojoj liniji. Ja sam visoka žena i nama je lakše. I kada se ugojimo, to se nekako sve lepo rasporedi i ne bude toliko primetno - bila je iskrena Sanja tada.

- Izbacila sam hleb iz ishrane. Generalno, ne jedem ugljene hidrate, jer od njih samo otičemo. Prva stvar koje sam se odrekla bilo je ono divno, toplo pecivo, koje sam toliko volela. Verujte mi da ćete bez ugljenih hidrata lakše izgurati radni dan, jer oni utiču na to da nam se spava. Kada izbacite sve ono što smeta vašem zdravlju, videćete da će to povoljno uticati i na vaš izgled - podvukla je Sanja tada.

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