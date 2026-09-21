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Na društvenoj mreži Fejsbuk osvanuo je snimak Mitra Mirića sa Šabačkog vašara na kom se pevač prisetio svojih početaka kada je počinjao baš na ovom mestu. Ništa ne bi bilo čudno da se ispod objave nije našao nimalo pozitivan komentar sa profila njegovog kolege Hasana Dudića.

- Sačuvaj Bože! Doktori, u akciju! - pisalo je ispod video-snimka.

Kako bismo saznali da li je reč o novom estradnom sukobu ili o nekim starim ratnim sekirama, ekipa Kurira je, najpre, pozvala Hasana Dudića koji nam je objasnio šta se krije iza provokativnog komentara ispod Mitrove objave:

"Neće više biti tako"

Foto: Printscreen Facebook

- Sedeo sam u društvu u jednom tržnom centru u Beogradu, a jedan od tih drugara stalno uzima moj telefon i to gleda. Nema Fejsbuk, a gleda preko mog telefona i komentariše. Tako mi je pravio probleme i udvarao se devojkama. Ja tako ostavim telefon i ljudi imaju slobodu da mi uzmu. Ali neće tako više biti. Tog drugara znam godinama, daš mu i da pojede, i da popije, a on iskoristi moj telefon. Ali ja to odbijam na primitivnost - objasnio je Hasan za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić sam i svoj Foto: Printscreen, Pritnscreen/Facebook, Kuriri televizija

Na naše pitanje da li su između njega i Mitra Mirića ikada postojale trzavice, Dudić je bio jasan da to nije slučaj:

- Mi smo uvek bili dobri drugari. Od detinjstva zemljaci, moja majka je iz iz Bijeljine. Tu sam i počeo da pevam i dan-danas odlazim tamo. Jedino Mitar Mirić i ja svraćamo u te krajeve. On često sedi na trgu. Nikad nismo imali problem u životu - rekao nam je Dudić i dodao:

"Mitar je moj"

- Mitar je moj, Gde Mitra da diram?! Vrlo nezahvalno, treba čovek da vodi računa o telefonima. Imam dva telefona, jedan poslovni, jedan familijarni, i ja dok pričam na jednom, eto šta se dogodi sa drugim - rekao nam je Hasan na kraju razgovora..

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Mitrom Mirićem, ali se on nije javio na naš poziv.

1/5 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolic

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