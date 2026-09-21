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Pevačica Silvija Nedeljković i njen suprug, golman Saša Stamenković, danas su dočekali najlepše vesti - postali su roditelji blizanaca. Nakon čak 17 godina borbe za potomstvo, njihov dom obogatili su dečak i devojčica, čime im se ostvarila velika životna želja.

Silvija je svojevremeno govorila o imenima koja bi voleli da daju naslednicima. Kada je reč o sinu, odluka je odavno bila poznata. Dečak će poneti ime Sašinog dede.

Foto: Privatna arhiva

Imena sa moćnim značenjima

- Za dečaka znamo sigurno da će biti po njegovom dedi, Boško, tako da stiže jedan mali Božiji dar - govorila je Silvija ranije.

Ime Boško ima slovensko poreklo i smatra se izvedenim oblikom imena Božidar ili Božo. U njegovoj osnovi nalazi se reč "Bog", zbog čega se ime tradicionalno povezuje sa značenjem božjeg dara.

Ipak, kada je u pitanju ćerkica, buduća mama tada nije želela da donese konačnu odluku unapred. Silvija je istakla da želi prvo da ugleda svoju devojčicu, pa tek onda odluči koje će ime najbolje odgovarati.

1/5 Vidi galeriju Silvija Nedeljković Foto: Kurir

- Za devojčicu se još uvek nećkam iskreno, htela sam da kad je vidim odredim ime, tako da to još uvek nije sigurno - rekla je Silvija u podkastu "Sportcast".

U razgovoru o imenima, Saša je tada kroz šalu predložio jedno koje je posebno zanimljivo zbog sličnosti sa njegovim imenom.

- Njoj odgovara najviše da bude Staša, jer sutradan kad kaže Saša, Staša, to je isto - skačemo i jedno i drugo - našalio se budući otac.

Ime Staša poslednjih godina sve češće se može čuti u Srbiji, a povezuje se sa značenjima poput "uskrsnuće", "uzdizanje" i "pobeda". U prenesenom smislu može simbolizovati osobu koja se izdiže iznad prepreka i uspeva da savlada teškoće.

Posle 17 godina čekanja, Silvija i Saša sada imaju dva razloga za slavlje, a najvažnije odluke o imenima njihovih mališana konačno dobijaju potpuno novu, emotivnu dimenziju.

1/8 Vidi galeriju Silvija Nedeljković danas Foto: Kurir Televizija, Marko Karović

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