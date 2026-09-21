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Nekadašnja zvezda "Granda" Silvija Nedeljković i njen suprug, fudbaler Saša Stamenković, ostvarili su svoju veliku želju - postali su roditelji blizanaca, dečaka i devojčice. Par se dugo borio za potomstvo, a nakon 17 godina čekanja njihov dom sada je ispunjen radosnim vestima.

Silvija je svojevremeno bila među zapaženijim takmičarkama "Zvezda Granda", gde je zauzela sedmo mesto, a kasnije se oprobala i kao voditeljka.

Ovako je izgledala na početku karijere:

1/5 Vidi galeriju Silvija Nedeljković nekada Foto: Printscreen, Printskrin Youtube

Tokom perioda njene najveće popularnosti, javnost ju je povezivala sa kolegom Nemanjom Stevanovićem, ali njih dvoje nikada nisu potvrdili da su bili u emotivnoj vezi.

Foto: Kurri tv

Povlačenje iz javnosti

Iako je gradila uspešnu muzičku karijeru, Silvija je u jednom trenutku odlučila da se povuče iz javnosti i posveti privatnom životu. Nakon što je upoznala Sašu, njen život dobio je potpuno novi pravac.

Udala se za poznatog fudbalera, a zbog ljubavi je odlučila da napravi pauzu u karijeri. Nakon venčanja preselila se van Srbije i praktično se povukla sa estradne scene.

Odluku da karijeru stavi u drugi plan svojevremeno je objašnjavala time da je za velike životne izbore ponekad potrebno napraviti određene žrtve.

1/6 Vidi galeriju Silvija Nedeljković Foto: Marko Karović, Kurir Televizija

- Moja i njegova karijera su zahtevne, mnoge žrtve moraju da se podnesu, ali podržavamo se! Zasad nam ide savršeno. On me često prati na nastupima, što mi predstavlja veliko zadovoljstvo i ja idem na njegove utakmice kako bih ga bodrila - govorila je ranije Silvija.

"Desilo mi se čudo"

Ona je, takođe, u više navrata isticala koliko je put do majčinstva bio trnovit, ispunjen neuspelim vantelesnim oplodnjama i bolnim gubitkom bebe. Ipak, ona i suprug nikada nisu izgubili veru.

- Teško je kada ideš na vantelesne i kad izgubiš bebu. Mislila sam da nema dalje - govorila je svojevremeno i dodala:

- Desilo mi se čudo.

Silvija je tokom godina napravila veliki zaokret u životu - od jedne od zapaženijih zvezda "Granda" do žene koja je odlučila da se povuče iz javnosti.

Iza nje je period ispunjen velikim izazovima, ali i trenucima koji su je, kako je sama govorila, naučili da veruje u čuda.

Posle 17 godina čekanja, ona i Saša sada imaju sina i ćerku, a njihova dugo očekivana porodična priča dobila je najlepši mogući nastavak.

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