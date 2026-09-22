Slušaj vest

Bivši voditelj RTS-a Igor Karadarević oglasio se nakon teške saobraćajne nesreće koju je juče doživeo u blizini opštine Krupanj. On je nakon detaljnih ispitivanja pušten na kućno lečenje, s tim što će se svakodnevno javljati lekarima kako bi pratili njegovo stanje.

Igor nam je rekao da trpi jake bolove, a da lekari izražavaju zabrinutost za stomak.

- Napokon sam kući u Beogradu. Zahvalan Bogu i Bogorodici (nesreća se desila na Malu Gospojinu) i nekako mislim da me je taj praznik zaštitio - rekao je on i otkrio kako se oseća.

- Trpim jake bolove u rukama, leđima, vratu, ali sam srećan što se tako završilo. Moram na kontrolu vrata i pršljena. Rekli su mi da moram da strogo mirujem. Imam velike podlive i moram da pijem lekove za smirenje, to su mi kao obavezno prepisali. Lekari se plaše za stomak, rekli su da se pazim i ukoliko mi bude muka ili dobijem bolove da se odmah javim. Ja sam samo želeo da legnem u svoj krevet u Beogradu i ništa više - rekao nam je Igor.

1/5 Vidi galeriju Igor Karadarević Foto: Privatna arhiva, Kurir Televizija

"Bio sam na psihijatriji"

Podsetimo, Igor nam je ranije otkrio kako je došlo do udesa.

Moglo mi se svašta desiti, taj put je pun krivina, padala, kiša, on je vozio 90 na sat kada me je udario, ljudi su se krstili kada su videli da sam prošao bez teških povreda, moglo je biti mnogo gore. Bio je faktor iznenađenja čovek se odjednom, niotkud pojavio i zakucao u mene. Bio sam u psihijatriji tamo su me smirili. Mislio da sam da reagujem smirenije na ovakve stvari, ali očigledno čovek ne može nikada biti spreman. Pršljen je naprsao, ugruvan mi je grudni koš, ramena, noga... I dalje sam na pregledima - rekao nam je Igor dok je bio u bolnici:

- Automobil je uništen. Žena koja je bila u drugom automobilu ima dva polomljena rebra. Pod sedativima sam, ležim. Porodica je došla, uz mene su. Vidim da su se doktori okupili, čekam da dobijem informacije.