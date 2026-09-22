"I KADA SU PROGNOZE LEKARA NIKAKVE, DESI SE ČUDO" Silvija nakon 17 godina borbe dobila blizance, govorila o čudu koje joj se desilo, a on je nikad ne bi ostavio
- Silvija Nedeljković porodila se i na svet donela blizance, nakon dugogodišnje borbe za potomstvo sa suprugom Sašom Stamenkovićem.
- Pevačica je ranije govorila o vantelesnim oplodnjama, gubitku bebe i važnosti vere, pozitivnog stava i međusobne podrške.
Silvija Nedeljković porodila se i na svet donela blizance. Ona je godinama u skladnom braku sa fudbalerom Sašom Stamenkovićem, a par se dugo borio za potomstvo o čemu je pevačica otvoreno govorila.
Silvija Nedeljković je tada opisala kroz šta je prolazila prethodnih godina i istakla da su i ona i suprug nastojali da zadrže veru uprkos izazovima.
- Upravo te ta vera vodi napred. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se pre dve godine desilo da sam mislila dva, tri meseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu. Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dve noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze lekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura napred. ne treba da se odustaje. Nažalost to je sastavni deo naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vera da ne treba odustajati. Treba verovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju- rekla je Silvija tada.
"Morala sam kroz sve sama da prođem"
- Sam proces nije bio lak, jer zbog prirode Sašinog posla, ja sam morala sama to da prođem, ali posle toliko vantelesnih iza nas nekako sam ovog puta to prihvatila drugačije i otišla za Solun potpuno mirna i uživala par dana pre procedure u tom gradu, pa mislim da je sva ta pozitivna energija, a i ljudi tamo pozitivno uticalo na sve - navela je ona.
- Kad sam se vratila i posle nekoliko dana saznala da sam trudna, pa nakon saznanja da su blizanci bilo je prosto neverovatno. Pomešana su to osećanja, i sreća i strah i briga, a opet sam nekako neki mir osećala od početka do dana danas. Presrećni smo zaista. - rekla je ona.
Najvažnja podrška
Suprug Silvije Nedeljković, Saša Stamenković otkrio je tada nepoznate porodične detalje.
- Mislim da je najbitnija podrška, ovo što kaže Silvija, ja nisam mogao zbog prirode svog posla da budem prisutan sa njom. Ona kaže: "Ja sam toliko nekad bila isfrustrirana, da sam mislila da neću uspeti, da neću biti mama…da možda treba da me pusti da idem dalje". Pa je ne bih otišao ni da mi nikada ne rodi dete - rekao je Saša za Blic.
- Pradeda mi je usvojen i ja sam mislio da je možda od Boga to, da se istorija ponavlja, da je na mene došao red.