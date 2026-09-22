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Pevačica Jana Todorović nastupala je na Šabačkom vašaru, pa otkrila koliki bakšiš uzima, ali i put, kojim je gradila karijeru. Otkrila je i da li je ćerka bila na njenom nastupu pod šatrom.

Jana je nastupala kao gost Ljube Aličića, a o gostoprimstvu svog kolege govorila je sa osmehom:

- Počastvovana sam što me Ljuba pozvao da mu budem specijalna gošća, prvo prijateljski, a onda i kao kolega, zaista je prelepo, super je atmosfera, ja sam otpevala kratak blok i vratiću se ponovo na scenu - rekla je.

- Ljuba je moj stariji kolega i zaista ga poštujem, zbog toga sam tu večeras. Dočekao nas je domaćinski, pečenje na stolu, ima hrane, pića. Svega.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Nemanja Nikolić

"Sitno, možda 10.000 evra"

Jana je otkrila i koliki bakšiš uzima na nastupima-

- Bilo je nešto sitno, ali neću da kažem. Pa sitno je možda jedno 10.000 evra. Šalim se, više ne smem da izlećem sa brojkama.

- Drago mi je, videla sam da je bilo mnogo ljudi. Došli su ljudi iz celog regiona. Ovo me malo podseća, godinama sam živela u Minhenu, pa me ovo podseća na Oktobar fest i nadam se da će ovo postati naš Oktobar fest u narednim godinama. Je l rekla Ćana, e ako je ona rekla onda je takva.

Progovorila i o kolegama, koji misle da je nastupanje ispod šatre ispod njihovog nivoa.

- Ne mislim šta će ko da kaže, pevala sam u celom regionu, nastupam gde me ljudi vole, gde me zovu, gde se osećam prijatno.

Osvrnula se i na nedavne izjave Goce Lazarević, pa otkrila da li je i ona tokom karijere imala situacije, da je neko penje na binu.

- Naravno da su se dešavale, još na početku mog pevanja, ali ja to nikada sebi nisam dozvolila. Bilo je da me neko povuče za ruku i kaže: "Ajde penji se", ili da mi neko stavi novac u dekolte, to ne postoji. Ja sam izgradila svoje ime i karijeru, ovo je sigurno malo teži put, ali kvalitetniji.

1/8 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: Kurir, Printscreen/Premijera

"Ne treba mi obezbeđenje"

Lično obezbeđenje, joj, kako ističe, ne treba, jer je pre svega žena iz naroda.

- Pa vidi kolika sam, ko će me dirati. Dovoljno sam jaka da se odbranim. Naravno da mogu da mi priđu, ja sam žena iz naroda i tako me i doživljavaju - kaže i dodaje.

- Ja više imam razumevanja za ljude koji popiju, nego za nekog ko mi nešto glumi. Kad se istrezni shvatiće. Moje je da budem tolerantna, i da ne dozvolim da dođe do sukoba. Obezbeđenje kad se umeša ne završi se dobro.

Ćerka je sa društvom došla iz Beograda da joj pruži podršku.

- Nećete mi verovati, Kristina je bila sa društvom, ne znam da li je još tu. Došla je sa društvom da sluša mamu i Ljubu.

Osvrnula se na reči Ivane Šašić, o Atini Ferari, koju ne smatra koleginicom:

- Pa ne znam, svi se borimo na svoj način. Pa šta, super je, veseli se, diže atmosferu. Super. Eto da pohvalim, pa vašar je treba da se veseli i da se uživa.

Istakla je da živi kao sav normalan svet, te da uživa da obilazi tezge na vašaru.

- Volim, nego sam juče imala svadbu u Podgorici pa sam se kasno setila. Trebalo je ranije da dođem, i htela sam iskreno od šatora do šatora da idem da se naslušam malo kvalitetne muzike.

- Meni kad fali, odem negde vani, ili odem na Banjičku pijacu. Dobijam, pre jedno dva meseca, otišla sam da kupim paradajz, došao je čovek da kupi za restoran i rekao dajte Jani, koliko god želi paradajza, na moj račun. Ja sam bila skromna i uzela 3-4.

Osvrnula se i na zdravstveno stanje svog svekra:

- Svekar je u takvoj situaciji. Teško je, to je sve što mogu da kažem.