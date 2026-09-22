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Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević nedavno je sa svojim sinovima započela novo životno poglavlje, nakon što se iselila iz stana u kojem je živela sa Kristijanom Golubovićem. Sada je svojim pratiocima prvi put detaljnije pokazala kako izgleda svakodnevica na novoj adresi, ali i prostor koji je uredila za sebe i decu.

Kristina je ranije otkrila da joj je posebno važno što mališani sada imaju više prostora i mogućnost da vreme provode u dvorištu, daleko od gradske gužve. Kako je tada objasnila, promena sredine veoma je prijala njenim sinovima, koji uživaju u igri i druženju, dok ona pokušava da svaki slobodan trenutak provede sa njima.

Najavila je i da će pratiocima kroz vlogove pokazivati kako izgleda njihov život nakon preseljenja.

U najnovijoj objavi Kristina je zabeležila deo svoje svakodnevice i pokazala koliko obaveza ima oko dvoje male dece, istakavši da najveći deo poslova završava sama. Tom prilikom omogućila je pratiocima da zavire i u unutrašnjost njenog novog doma.

Posebnu pažnju privukla je kuhinja, koja je uređena tako da bude što funkcionalnija. Dominira velika radna površina, dok se u centralnom delu nalazi sto sa dezenom mermera. Svaki deo prostora iskorišćen je praktično, pa je čak i veš-mašina uklopljena u kuhinjske elemente izrađene po meri.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Printscreen

Spavaća soba je jednostavnije uređena i nema mnogo prostora, a u njoj se nalaze krevet i garderober. Najveći deo stana, međutim, ostavljen je za dnevni boravak, kako bi dečaci imali dovoljno mesta za igru.

Upravo je dnevna soba zamišljena kao centralni deo doma – prostor u kojem deca mogu nesmetano da se igraju, ali i mesto gde porodica može zajedno da provodi vreme.