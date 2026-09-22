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Pevačica Silvija Nedeljković i njen suprug, fudbaler Saša Stamenković, ostvarili su svoj najveći san i dobili blizance nakon čak 17 godina teške borbe za potomstvo. Nema sumnje da je ovo prelepa vest usrećila i pevačicu Milicu Pavlović, koja je tek nedavno u javnosti otkrila da je Saša njen brat i da je sa njima izuzetno bliska.

Milica nedavno nije krila uzbuđenje zbog dolaska prinova u familiju, najavivši veliko slavlje povodom ovog najlepšeg povoda.

- Nikada za ovih 15 godina to nisam podelila sa svima vama iako sam otvorena i transparentna. Saša je moj brat, Silvija je kod nas u familiji, stalno smo u kontaktu. Iznenadio me je za rođendan. Nisam bila tu, on mi je u dvorištu ostavio ogromno čokoladno jaje i dres sa mojim imenom unutra. Jedva čekam da se Silvija porodi, slavićemo dva dana - rekla nam je Milica Pavlović nedavno.

1/4 Vidi galeriju Milica Pavlović je svojim izgledom privukla veliku pažnju kad se pojavila na Nućijevoj promociji, ali je izdvojila vreme i za razgovor sa medijima. Foto: Damir Dervišagić

Najteži period i borba za roditeljstvo

Iako sada uživaju u najlepšim trenucima, bračni par je ranije otvoreno govorio o gubicima i teškim emotivnim krizama kroz koje su prošli. Silvija se suočila sa spontanim pobačajem pre dve godine, što je na nju ostavilo dubok trag.

Govoreći o tom bolnom iskustvu, pevačica je bila potpuno iskrena o svojim strahovima:

1/4 Vidi galeriju Prve slike trudne Silvije Nedeljković Foto: Printscreen Pink

„Spontani koji sam imala pre dve godine, to mi je bilo jako teško jer je došla trudnoća potpuno prirodno, ne vantelesnom. Prvo smo bili svi iznenađeni, demantovali smo sve te medicinske stručnjake i ostalo… To mi je jako teško palo i taj period mi je bio najgori period u životu. Želela bih da mogu da zaboravim taj period, ali ne mogu i svašta mi je prolazilo kroz glavu i da se pokupim, da odem, da ga pustim da bude slobodan… jednostavno svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali nekako kažem, opet onaj gore te namesti, našteluje te, vrati te na fabrička podešavanja i ideš dalje.”