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Milić Vukašinović ponovo je javno prozvao Gorana Bregovića, sa kojim je svojevremeno radio. Roker je uz fotografiju iz vremena njihove saradnje objavio poruku u kojoj nije štedeo nekadašnjeg kolegu.

Vukašinović se na društvenim mrežama osvrnuo na period kada su zajedno stvarali muziku, ali je istovremeno izneo niz oštrih kritika na račun pravca kojim je, prema njegovom mišljenju, Bregović kasnije krenuo.

1/6 Vidi galeriju Milić Vukašinović nedavno je napustio bolnicu u kojoj je proveo četiri meseca zbog amputacije noge Foto: Printscreen Pink

– Ono kad je Bregoviću prioritet bio kvalitet svirke i dobrobit članova grupe, prije nego što je postao mala seoska varalica, kad je svoj pleh orkestar za svadbe i sahrane najavljivao kao grupu Bijelo dugme – napisao je Milić.

Njegova objava privukla je pažnju upravo zbog njihove duge zajedničke muzičke prošlosti. Vukašinović i Bregović sarađivali su još početkom sedamdesetih, kada su sa Zoranom Redžićem nastupali kao trio „Mića, Goran i Zoran“.

Milić je kasnije postao i deo Bijelog dugmeta. U grupu je stigao 1976. godine, kada je na mestu bubnjara zamenio Gorana Ipeta Ivandića, koji je otišao na služenje vojnog roka. Sa bendom je snimio album „Eto! Baš hoću!“, a u sastavu je ostao do 1977. godine. Decenijama kasnije ponovo je svirao sa Bijelim dugmetom na velikim povratničkim koncertima 2005. godine u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu.

Ni kafu ne plati, a ne 250.000 evra

Ipak, odnos nekadašnjih saradnika godinama nije bez trzavica, a Vukašinović je i ranije veoma otvoreno govorio o Bregoviću.

Početkom godine, komentarišući navode da bi novi pevač Bijelog dugmeta mogao da dobije čak 250.000 evra, Milić je tvrdio da u takvu mogućnost ne veruje upravo zbog Bregovićevog odnosa prema novcu.

– Taj ne plati ni kafu, a kamoli 250.000 evra – rekao je tada Vukašinović, dodajući da sa Bregovićem više ne bi nastupao ni za pomenuti honorar.

1/5 Vidi galeriju Goran Bregović Foto: Eva Dukić, FULVIO BRUNO

Još ranije, javno ga je kritikovao zbog načina na koji se na pojedinim nastupima koristilo i