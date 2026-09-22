Slušaj vest

Ivana Šašić pojavila se na Šabačkom vašaru kao gost, a tom prilikom govorila je o manifestaciji, kolegama koje su nastupale, ali i sukobu sa Anom Bekutom.

Ivana je otkrila da je tokom karijere dobijala pozive da peva na vašarima, ali da se na Šabačkom vašaru nikada nije našla u ulozi izvođača.

- Ja nikada ne pevam Šabački vašar, a pevam 33 godine. Nije da nisu zvali, to je ostalo mesto gde dođem da se provedem i vidim drage kolege.Nisam ja za to, pokušala sam davno da pevam na takvim mestima, ali mi ne ide. Ne nosim ja to u sebi - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Pevačica u klinču sa koleginicom Foto: Nemanja Nikolić, Milan Maricic/ATAImages, Kurir televizjia

Govoreći o nastupu Atine Ferari, Ivana nije štedela reči, pa je jasno stavila do znanja šta misli o njenom pojavljivanju na vašaru.

- Bila sam da vidim ono čudo, ne daj Bože. Nećemo da degradiramo Šabački vašar. Ne znam da li znate, ovde su pevali Šaban Šaulić, Vesna Zmijanac i Zorica Brunclik... Svi koji su valjali i napravili estradu. Atina mi nije koleginica, ja sam dobila status istaknutog umetnika, ali daleko bilo... Vendi je negde zaštitnik Šabačkog vašara u tom nekom kontekstu.

O sukobu sa Anom Bekutom

Ivana se potom osvrnula i na sukob sa Anom Bekutom, o kojem je ranije javno govorila, a sada najavila da će uskoro izneti još detalja.

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta stigla na finale Zvezde Granda Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Stojim pri svemu što sam rekla, biće konferencija za štampu pa ćemo pričati. Davala sam izjavu u 29. novembru. Nemam problem sa istinom i sada ću ponoviti - nemoj, pa se ne boj. Svi mi imamo svoju prošlost, ja nisam savršena, ali sam najbolja majka svojoj deci. Nisam ja nju upetljala u svoj život i vezu, već ona mene. Ja sam rekla da sam očekivala da će ona upetljati policiju. Pričaćemo, ima vremena - rekla je Ivana.