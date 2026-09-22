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Pevačica Nataša Đorđević (52) izgovorila je sudbonosno "da" u crkvi poznatom muzičaru Peđi Mandiću.

Nataša i Peđa građanski brak sklopili su još 2023. godine, dok su sada odlučili da svoju ljubav krunišu i pred Bogom.

Na fotografijama nastalim tokom ceremonije vidi se emotivna i svečana atmosfera. Pevačica je tokom jednog dela crkvenog obreda bila ogrnuta dugom belom tunikom, dok je Peđa za ovu priliku odabrao belu košulju i svetle pantalone.

Za fotografisanje ispred crkve Nataša je zablistala u potpuno drugačijem izdanju. Nosila je dugu, raskošnu haljinu ukrašenu svetlucavim detaljima, sa dubokim dekolteom, dok je u ruci držala romantičan buket u belim i nežnoružičastim tonovima.

Pevačica je sreću podelila i sa pratiocima na društvenim mrežama.

– Poseban dan za nas – kratko je poručila Nataša.

Čestitke su ubrzo počele da stižu sa svih strana, a prijatelji, kolege i pratioci poželeli su mladencima dug i srećan zajednički život.

1/6 Vidi galeriju Nataša Đorđević Foto: Printscreen/Instagram

Dramatična prošlost s bivšim partnerom

Podsetimo, Nataši je ovo drugi brak. Sa bivšim partnerom Goranom ima sina, a o drami koju je proživela nakon raskida sa njim javno je govorila pre nekoliko godina.

Pevačica je tada ispričala kako ju je bivši partner pratio automobilom, presreo pred zgradom, lupao po prozoru i skočio na haubu njenog vozila. Kada je pokušala da pobegne, on je svojim automobilom udarao u njen kako bi je izgurao sa puta, a drama se završila tek kada se primakla policijskoj stanici u Mirijevu.