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Pevač Nenad Manojlović otvoreno je govorio na Šabačkom vašaru o zaradi, novcu, estradi, ali i odnosu sa sestrom Radom Manojlović.

Nenad se osvrnuo i na nastupe na vašarima, ističući da u tome ne vidi ništa zbog čega bi bilo ko trebalo da se stidi.

- Nemam tremu, malo sam se odvikao od buke. Nije mi ovo prva godina na vašaru, ali nisam preterano išao po vašarima, osim poslom. Sad je porasla popularnost. Bakšiša je uvek bilo, ali mnogi nisi kupili stanove, malo je i do toga kako se sačuvaju pare. Ne znam koga može da bude sramota da nastupa na vašaru. Odrastao sam uz najveće narodnjačke pevače, ovde su pevali oni koji su meni bili uzor. Svi smo mi iz nekog sela došli. Pošto sam stariji od Rade 11 godina počeo sam da pazim šta jedem, kažu da se noću najviše lepi. Rada ako je još uvek onakva kakav je bila, može da pojede kao popisna komisija, znam da nastupa, ali ne znam da li ćemo se videti. Rada i ja jesmo u kontaktu. Rada ima mnogo dobro srce, dobar je čovek i voli da pomogne ljudima, zna da se veseli. Ona je narodski čovek - rekao je Nenad Manojlović na Šabačkom vašaru.

1/5 Vidi galeriju Nenad Manojlović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Kurir Televizija

Nenad je priznao i da je tokom života umeo da potroši velike sume novca kada ga ponese atmosfera, pa je otkrio da mu se dešavalo i da ostane bez ijednog evra.

- Voleo bih da doživim tu vrstu zabave da odem na nastup Ere Ojdanića i Atine Ferari, ali radim i ja. Dešavalo mi se da dam sve pare koje imama, kad me nešto pogodi i uživam u nekim stvarima, znam da preteram. Desilo mi je jednom da ujutru nemam ni za šta. Znao sam da dam po nekoliko stotina evra, svašta sam preživeo. Pevao sam na najluksuznijim mestima i po najvećim prašinama. Nisam nikad bio toliko imućan da mogu da dam hiljade evra, ali stotine sam ostavljao - rekao je pevač.

Marina Gagić došla na Nenadov nastup

Na njegovom nastupu sinoć se našla i Marina Gagić, bivša verenica pevača Darka Lazića. Naša ekipa zabeležila je njen dolazak na Šabački vašar, gde je uživala u atmosferi.