Slušaj vest

Pevačica Silvija Nedeljković juče je postala majka blizanaca! Na svet su stigli Boško i Staša, a ponosna mama se danas prvi put oglasila nakon porođaja i emotivnom objavom podelila sreću sa svojim pratiocima.

Foto: Privatna arhiva

Silvija je na svom TikTok profilu objavila dirljivu poruku povodom rođenja naslednika.

"21.9. Boško i Staša. Slava Bogu“, napisala je pevačica uz prelepu animaciju rode koje nose dve bebe – jednu u plavoj, a drugu u roze kolevci.

Da se porođaj bliži, Silvija je nagovestila pre nekoliko dana kada je objavila fotografiju sa partnerom iz lifta, na kojoj je ponosno pokazala trudnički stomak. Uz fotografiju je stajao natpis „Twins loading“, čime je otkrila da sa nestrpljenjem iščekuje dolazak svojih mališana.

Njeni pratioci sa velikom pažnjom su pratili trudnoću, a vest da su Boško i Staša stigli na svet izazvala je brojne čestitke i emotivne reakcije.

Ponosnoj mami čestitke stižu sa svih strana, a brojni pratioci joj poželeli su da njeni mališani budu živi, zdravi i srećni.

Najteži period i borba za roditeljstvo

Iako sada uživaju u najlepšim trenucima, bračni par je ranije otvoreno govorio o gubicima i teškim emotivnim krizama kroz koje su prošli. Silvija se suočila sa spontanim pobačajem pre dve godine, što je na nju ostavilo dubok trag.

Govoreći o tom bolnom iskustvu, pevačica je bila potpuno iskrena o svojim strahovima:

1/6 Vidi galeriju Silvija Nedeljković sa suprugom u šopingu pred porođaj Foto: Kurir

„Spontani koji sam imala pre dve godine, to mi je bilo jako teško jer je došla trudnoća potpuno prirodno, ne vantelesnom. Prvo smo bili svi iznenađeni, demantovali smo sve te medicinske stručnjake i ostalo… To mi je jako teško palo i taj period mi je bio najgori period u životu. Želela bih da mogu da zaboravim taj period, ali ne mogu i svašta mi je prolazilo kroz glavu i da se pokupim, da odem, da ga pustim da bude slobodan… jednostavno svašta mi je tada prolazilo kroz glavu, ali nekako kažem, opet onaj gore te namesti, našteluje te, vrati te na fabrička podešavanja i ideš dalje.”